Wendel em treino do Zenit - Divulgação / Zenit

Wendel em treino do ZenitDivulgação / Zenit

Publicado 17/03/2026 14:54

Rio - Além de Nino, o Palmeiras também tem interesse na contratação de outro jogador do Zenit. De acordo com informações da "ESPN", o Alviverde prepara uma investida pelo volante Wendel, de 28 anos, que também foi atleta do Fluminense.

Wendel esteve bem perto de ser jogador do Botafogo no ano passado. O Alvinegro tinha um acordo com o clube russo por 20 milhões de euros (R$ 123 milhões na época), mas as partes acabaram desfazendo o negócio e o brasileiro seguiu no Zenit.

Com contrato até junho de 2028, Wendel tem uma multa em torno de 25 milhões de euros (R$ 151 milhões). O Palmeiras deverá enfrentar concorrência de clubes europeus pela contratação do brasileiro.

Formado nas categorias de base do Fluminense, Wendel também teve uma passagem pelo Sporting, de Portugal, antes de desembarcar no futebol russo em outubro de 2021. Além do Botafogo, o Flamengo também já tentou a contratação do volante, sem sucesso.