Wendel em treino do ZenitDivulgação / Zenit
Além de Nino, Palmeiras deve fazer investida por outro ex-jogador do Fluminense
Jogador, de 28 anos, tem contrato até até junho de 2028.
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