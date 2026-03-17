Matheus Cunha jogando pelo Manchester United - Peter Powell / AFP

Matheus Cunha jogando pelo Manchester UnitedPeter Powell / AFP

Publicado 17/03/2026 12:20

Rio — O atacante do Manchester United, Matheus Cunha, revelou conversas com o técnico Carlo Ancelotti sobre o seu posicionamento na seleção brasileira. Ele deu detalhes sobre a função que vem exercendo desde que chegou à Europa e ressaltou como vem se destacando como meia-atacante, atrás da linha de ataque do time.



"A posição de meia-atacante sempre foi a minha de origem. Em alguns momentos fui improvisado no ataque, correspondi, e é isso fez com que muitas pessoas me vissem como um centroavante. Venho jogando nessa função de meia-atacante desde que cheguei no Campeonato Inglês e tem sido ótimo para o meu jogo. Posso colocar em prática as minhas principais virtudes. Isso faz com que me sinta mais à vontade em campo, a confiança aumente e o bom futebol apareça", afirmou, em entrevista ao "ge".

Matheus Cunha tem 26 anos. Na Europa, acumula passagens por Atlético de Madrid, Hertha Berlim, Red Bull Leipzig e Wolverhampton, até chegar ao clube inglês, em junho de 2025. Na temporada atual, ele marcou sete gols e três assistências em 29 partidas.



O jogador também opinou que Ancelotti é uma pessoa "espetacular" e "muito bom de grupo". "A história dele no futebol diz tudo. Conversamos muito sobre posicionamento em campo e ele sabe que eu venho jogando diferente do meu período no Atlético, quando ele me enfrentou treinando o Real. Fico feliz de ter a confiança de um dos melhores treinadores de todos os tempos."



O Brasil encara, nesta Data Fifa, a França, na próxima quinta-feira (26), e a Croácia, no dia 31 de março. Ambos os jogos serão nos Estados Unidos.