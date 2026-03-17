Musa do Olimpia, Leidy Cardozo - Reprodução / Instagram

Musa do Olimpia, Leidy CardozoReprodução / Instagram

Publicado 17/03/2026 11:57

Rio - A musa do Olimpia, Leidy Cardozo, está curtindo suas férias em Cancún, no México. Em suas redes sociais, a beldade exibiu toda a sua beleza em uma praia da região e recebeu elogios dos seus seguidores.

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"Como sempre incrível", "A mulher mais linda do mundo", "Parabéns pela sua beleza", "Você é especial", "A cada dia mais bela", foram alguns dos comentários.

Dona de um corpo perfeito, Leidy Cardozo tem mais de 347 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@leidycardozopy).