Bruno Henrique, em jogo contra o Sampaio Correâ, pelo Campeonato Carioca - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique, em jogo contra o Sampaio Correâ, pelo Campeonato CariocaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 17/03/2026 14:56

Rio — O estafe do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se manifestou a respeito de boatos envolvendo uma suposta negativa do jogador em conversas sobre renovação contratual. Em comunicado, a agência DR3 Sports, que gerencia a carreira do atleta, apontou que o camisa 27 e seus agentes ainda não se reuniram com o clube de forma oficial.



"O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano", aponta o texto.



"Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo", conclui a nota.

O atleta também se manifestou em sua conta pessoal do X, antigo Twitter. "A reunião com meu empresário/staff nem aconteceu ainda e já estão aí falando coisas. Vamos ver essas fake news aí", escreveu.

O contrato de Bruno Henrique, de 35 anos, se encerra em dezembro e seu salário não é considerado um dos maiores do plantel. Ele é, ao lado de Arrascaeta, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois foram campeões pelo time 18 vezes.



O jogador chegou ao Flamengo em 2019 e entrou em campo em 350 partidas, com 103 gols e 56 assistências.