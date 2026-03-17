Bruno Henrique, em jogo contra o Sampaio Correâ, pelo Campeonato CariocaAdriano Fontes / Flamengo
"O estafe do atleta Bruno Henrique vem a público desmentir diversas informações infundadas que estão sendo publicadas ao longo dos últimos dias sobre uma suposta negativa às condições apresentadas pelo Flamengo para uma renovação contratual. O jogador e seus agentes ainda não se reuniram de forma oficial com o clube e até o presente momento não receberam qualquer proposta para prorrogação do vínculo que se encerra ao final deste ano", aponta o texto.
"Desta forma, é impossível que o atleta tenha recusado um acordo ou até mesmo se incomodado com as condições deste novo acordo. A DR3 Sports, agência responsável pela gestão de carreira de Bruno Henrique, lamenta a disseminação de fake news a seu respeito e reforça todo o seu compromisso e seu respeito ao Flamengo", conclui a nota.
O jogador chegou ao Flamengo em 2019 e entrou em campo em 350 partidas, com 103 gols e 56 assistências.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.