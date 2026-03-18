O Botafogo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira (18), às 19h, no estádio Allianz Parque, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro chega ao confronto com a necessidade de se recuperar após duras derrotas para o Flamengo e o Barcelona de Guayaquil, que custou a eliminação da pré-Libertadores, enquanto o time paulista vem de vitória contra o Mirassol.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Alvinegro
O técnico Martín Anselmi deve escalar o goleiro Raul como titular, em meio aos maus momentos de Neto e Léo Linck. O jogo também vai marcar os retornos de Marçal e Santi Rodríguez, que devem iniciar no banco. Allan e Barboza estão suspensos, e Kaio Pantaleão e Chris Ramos, lesionados.
Sendo assim, a escalação inicial do Glorioso deve ser: Raul, Vitinho, Bastos, Ferraresi e Alex Telles; Medina, Danilo e Montoro; Jordan Barrera, Arthur Cabral (Joaquín Correa) e Matheus Martins.
A equipe paulista deve ganhar os retornos do atacante Vitor Roque e do meia Maurício. A partida também marcará o reencontro de Marlon Freitas, destaque do Palmeiras no início do ano, com a torcida botafoguense.
O técnico Abel Ferreira deve entrar em campo com: Carlos Miguel, Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Maurício; Arias, Flaco López e Vitor Roque (Sosa).
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.