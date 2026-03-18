Artur foi um dos jogadores a se manifestar sobre problema no avião do BotafogoReprodução de Instagram
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Glorioso muda programação de viagem e chega a São Paulo nesta quarta-feira
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