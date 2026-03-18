Artur foi um dos jogadores a se manifestar sobre problema no avião do Botafogo - Reprodução de Instagram

Artur foi um dos jogadores a se manifestar sobre problema no avião do BotafogoReprodução de Instagram

Publicado 18/03/2026 11:03

Botafogo precisou mudar o planejamento inicial e só chega a São Paulo no fim da manhã desta quarta-feira (18), dia do jogo contra o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque. O motivo do atraso deveu-se a problemas técnicos no avião que levaria a delegação alvinegra na noite de terça.

e só chega a São Paulo no fim da manhã desta quarta-feira (18), dia do jogo contra o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque. O motivo do atraso deveu-se a problemas técnicos no avião que levaria a delegação alvinegra na noite de terça.

O defeito o identificado quando a aeronave ainda estava no pátio, preparando-se para decolar. Os jogadores já haviam embarcado e precisaram sair.



Diante do ocorrido, alguns jogadores demonstraram alívio pelo fato de o problema técnico ser identificado antes da decolagem. Nas redes sociais, Artur postou uma foto dentro do avião e escreveu: 'Livramento".



Já Barboza publicou logo depois do ocorrido: "Parece piada, mas não é. Tudo tem uma razão, tudo acontece por alguma coisa. Obrigado, meus anjos".



Num primeiro momento, a delegação aguardou no Aeroporto do Galeão/Tom Jobim por um novo avião e, jantou pela região. Com a demora por uma definição, o Botafogo entendeu que seria melhor viajar no dia seguinte, evitando que os jogadores ficassem de madrugada esperando.