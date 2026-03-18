Fahel celebrou a oportunidade como auxiliar da seleção de São Cristóvão e NevesReprodução de Instagram
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Fahel estava trabalhando nos Estados Unidos até receber chance incomum
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