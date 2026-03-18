Fahel celebrou a oportunidade como auxiliar da seleção de São Cristóvão e Neves - Reprodução de Instagram

Fahel celebrou a oportunidade como auxiliar da seleção de São Cristóvão e NevesReprodução de Instagram

Publicado 18/03/2026 09:45

Volante do Botafogo entre 2009 e 2011, Fahel pendurou as chuteiras em 2017 e assumiu a prancheta como técnico de futebol a partir de 2019. Ao construir a nova carreira nos Estados Unidos, o ex-jogador campeão carioca de 2010 agora será auxiliar da seleção de São Cristóvão e Neves.



O conjunto de pequenas ilhas situadas no Caribe é considerado o menor país das Américas, com uma área de apenas 261 km² e população estimada em quase 55 mil pessoas. No futebol, tem pouca relevância e, nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, conseguiu apenas uma vitória em quatro jogos, sendo eliminada na primeira fase de grupos da Concacaf.



Agora, São Cristóvão e Neves de Fahel disputará o torneio Fifa Series 2026, criado pela Fifa para proporcionar que seleções de pouca expressão possam enfrentar adversários de outros continentes. A seleção caribenha está no grupo com Indonésia, Bulgária e Ilhas Salomão.



"Olho pra trás e vejo que nada foi por acaso… Foram anos de dedicação, aprendizado, desafios e muita persistência. Nem sempre foi fácil, mas eu nunca desisti. E é isso que eu quero te dizer hoje: não desista dos seus sonhos! Mesmo quando parecer difícil, continue. O esforço sempre vale a pena", escreveu Fahel em publicação nas redes sociais.