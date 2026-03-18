Remo venceu o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 1975 - Divulgação / Remo

Remo venceu o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 1975Divulgação / Remo

Publicado 18/03/2026 09:00 | Atualizado 18/03/2026 09:28

Rio - O Flamengo tem um retrospecto negativo contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, com duas vitórias e três derrotas em cinco jogos. O Rubro-Negro busca empatar a sequência no jogo desta quinta-feira (19), no Maracanã, pela 7ª rodada da competição.

Todas as partidas aconteceram na década de 1970. A primeira delas foi em 1972, no estádio Evandro Almeida, em Belém, com vitória do time da casa por 1 a 0. Na ocasião, pelo lado dos cariocas, o então técnico Zagallo mandou a campo jogadores como Paulo César Caju e Narciso Doval, que não conseguiram furar a retranca adversária.



Um ano depois, no mesmo estádio, o Remo voltou a vencer o Flamengo, desta vez por 2 a 1. Mesmo com atletas como Zico, Rondinelli e Dadá Maravilha, o Rubro-Negro não conseguiu se impor.

A equipe carioca se vingaria apenas em 1974, no Maracanã, com gols de Paulinho e Doval, e ambas as assistências de Zico. No entanto, em 1975, a equipe carioca, que já contava com Júnior, voltou a perder para o Remo, desta vez dentro de casa, por 2 a 1.



No último confronto entre os clubes pelo Brasileirão, em 1978, o Flamengo venceu por 1 a 0, no estádio Mangueirão, com gol de Valdo.



Depois disso, os times voltaram a se enfrentar apenas pela Copa do Brasil, neste caso com cinco vitórias do Rubro-Negro em cinco jogos, que aconteceram em 2003, 2009 e 2013.