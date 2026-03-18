Antônio Assef, o Dr. Porrada, teve grande performance no ADCC Trials, no último fim de semana - (Foto: Elevaty Esportes)

Antônio Assef, o Dr. Porrada, teve grande performance no ADCC Trials, no último fim de semana (Foto: Elevaty Esportes)

Publicado 18/03/2026 09:00

Mesmo em meio a semanas intensas fora do tatame, Antônio Assef, o Dr. Porrada, mostrou competitividade na seletiva do ADCC realizada no último fim de semana, no Velódromo do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. O faixa-preta chegou até a semifinal do torneio após vencer dois combates e acabou ficando próximo do pódio na disputa que reuniu alguns dos principais nomes do Grappling nacional.



Na campanha, Assef começou superando Paulo Max por 3 a 0 nos pontos nas oitavas de final. Em seguida, avançou diante de Victor Muralha nas quartas de final, após decisão dos árbitros. A caminhada rumo à final parou apenas na semifinal, quando foi derrotado por Pedro Alex “Bombom”, também por 2 a 0 nos pontos.