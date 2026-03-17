Evento contou com grandes nomes do Jiu-Jitsu em ação e lutas de alto nível(Foto: Divulgação)
Entre eles está o argentino Nazareno Malegarie, ex-lutador do UFC, que venceu duas divisões no fim de semana. Ele garantiu a medalha de ouro na categoria faixa-preta master 2 até 77kg no kimono e voltou ao lugar mais alto do pódio no sem kimono, na faixa-preta master 1 da mesma divisão de peso.
Outro nome de destaque foi Diogo Nascimento, que também conquistou dois ouros. O atleta venceu a categoria faixa-preta master 2 até 120kg no kimono e repetiu o resultado no sem kimono, na divisão master 1 da mesma faixa de peso.
Lincoln Silva teve desempenho semelhante. Ele ficou com o título até 69kg tanto no kimono quanto no sem kimono, garantindo duas medalhas de ouro.
Entre as equipes, o destaque foi a Commando Group, que colocou atletas no pódio em praticamente todas as faixas etárias, desde Kids 1 até a faixa-preta. Ao todo, a equipe somou 106 medalhas na competição, sendo 41 de ouro, liderando com folga o quadro geral.
Promovido pela AJP Tour, circuito internacional com sede em Abu Dhabi, o evento contou com apoio da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú, da Prefeitura de Balneário Camboriú, da Federação de Jiu-Jitsu de Santa Catarina, do Instituto Leonardo Macarrão e da VIP Eventos e Produções.
Presente no evento, a prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan, destacou a importância de a cidade receber uma etapa do AJP Tour e ressaltou o papel do esporte na formação de jovens atletas.
“Este é o primeiro grande evento que o ginásio Hamilton Linhares recebe depois de uma ampla reforma que realizamos, com investimento de mais de R$ 4,5 milhões. É um investimento que abre portas para receber competições importantes como esta da AJP. Agradeço muito à organização por trazer essa experiência para a nossa cidade e por proporcionar a tantas crianças e adolescentes a oportunidade de estarem envolvidos com o esporte. Sempre digo que investir no esporte é investir na transformação positiva na vida de uma pessoa", disse a prefeita.
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