Evento contou com grandes nomes do Jiu-Jitsu em ação e lutas de alto nível - (Foto: Divulgação)

Evento contou com grandes nomes do Jiu-Jitsu em ação e lutas de alto nível(Foto: Divulgação)

Publicado 17/03/2026 07:00 | Atualizado 17/03/2026 16:47

Balneário Camboriú (SC) recebeu no último fim de semana mais uma etapa do circuito da AJP Tour, que reuniu mais de mil competidores no Ginásio Hamilton Linhares Cruz. O torneio contou com atletas de diversas categorias e faixas, desde o infantil até a elite da modalidade, e teve como destaques individuais três campeões da faixa-preta que conquistaram dois títulos cada.



Entre eles está o argentino Nazareno Malegarie, ex-lutador do UFC, que venceu duas divisões no fim de semana. Ele garantiu a medalha de ouro na categoria faixa-preta master 2 até 77kg no kimono e voltou ao lugar mais alto do pódio no sem kimono, na faixa-preta master 1 da mesma divisão de peso.