Daniel 220v participou de duas lutas inclusivas e ainda venceu sua categoria no Sul-Americano (Foto: Vallente)
Um dos principais nomes da nova geração da arte suave, Daniel 220v acompanhou alunos do seu projeto social, participou de duas lutas inclusivas e ainda faturou o ouro na faixa-laranja infanto-juvenil 2.
"Das lutas que eu fiz as inclusivas foram as que eu mais gostei, principalmente a com o Davizinho, uma luta incrível e que eu curti bastante. E também consegui ser campeão na minha categoria", disse o atleta de 14 anos.
"Tinha uns 4 anos que eu não lutava o Circuito Mineirinho e poder voltar para um campeonato que é aqui na minha casa, o Rio, junto do pessoal do meu projeto social, foi especial demais", completou Daniel 220v, que no próximo dia 18 viaja para um período de treinos, competições e seminários na Europa.
Entre as equipes, título da GFTeam no geral (juvenil, adulto e master), com o Instituto Vencedores em Cristo em segundo e a Double Five em terceiro. Viper BJJ e Fábrica de Monstro BJJ completaram o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para o Instituto Vencedores em Cristo, que foi seguido por GFTeam, Viper BJJ, Gavazza BJJ e Top Brother, respectivamente.
Já nos absolutos, na faixa-preta, ouro para Jonas Gabriel (Viper BJJ) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Breno Alencar (Black Belt Team), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom João Victor Ferreira (Viper BJJ). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.
Festival Kids agita o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo
Outro ponto alto do evento foi o tradicional Festival Kids, que reuniu dezenas de crianças de diferentes idades na Arena Carioca 1 sob o comando do faixa-preta e professor Maurício Abreu.
Lançado pela CBJJD há quase 20 anos, o Festival Kids é reservado do pre-mirim ao infantil e tem como objetivo unir crianças, professores e pais em uma atividade lúdica, que transmite os ensinamentos do Jiu-Jitsu através de brincadeiras e onde todos são vencedores.
Na sequência, o sorteio de quimonos da Brazil Combat e placas de tatame da Prime Esportes contemplou diferentes equipes e seguirá em todas as etapas do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026.
Corrida pelo ranking e as premiações começa a ganhar forma
Com a segunda etapa realizada e a terceira marcada para os dias 18 e 19 de abril, com o Estadual Kids - inscrições no site www.cbjjd.com.br -, o ranking da CBJJD começa a ganhar forma. E segundo Rogério Gavazza, presidente da Confederação, ainda tem muito mais por vir:
"O ano de 2026 promete! O Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo teve casa cheia e atletas de alto nível pontuando de olho no nosso ranking e nas premiações, que incluem dinheiro, bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e a disputa por passagens internacionais para competir em eventos da ISBJJA no exterior ao longo de 2027", afirmou.
Diretor técnico, Carlão Barreto completou exaltando a estrutura e o nível dos atletas. "O Sul-Americano entregou muito! Foram ótimas lutas, com até os faixas-branca tirando onda, um nível técnico muito alto", concluiu Carlão.
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