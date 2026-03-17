Daniel 220v participou de duas lutas inclusivas e ainda venceu sua categoria no Sul-Americano (Foto: Vallente)

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Realizado no último fim de semana (14 e 15/03), o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo deu sequência ao Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 - organizado pela CBJJD -, e válido pela segunda etapa, consagrou diversos campeões na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com destaque para Daniel 220v.

Um dos principais nomes da nova geração da arte suave, Daniel 220v acompanhou alunos do seu projeto social, participou de duas lutas inclusivas e ainda faturou o ouro na faixa-laranja infanto-juvenil 2.

"Das lutas que eu fiz as inclusivas foram as que eu mais gostei, principalmente a com o Davizinho, uma luta incrível e que eu curti bastante. E também consegui ser campeão na minha categoria", disse o atleta de 14 anos.

"Tinha uns 4 anos que eu não lutava o Circuito Mineirinho e poder voltar para um campeonato que é aqui na minha casa, o Rio, junto do pessoal do meu projeto social, foi especial demais", completou Daniel 220v, que no próximo dia 18 viaja para um período de treinos, competições e seminários na Europa.

Entre as equipes, título da GFTeam no geral (juvenil, adulto e master), com o Instituto Vencedores em Cristo em segundo e a Double Five em terceiro. Viper BJJ e Fábrica de Monstro BJJ completaram o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para o Instituto Vencedores em Cristo, que foi seguido por GFTeam, Viper BJJ, Gavazza BJJ e Top Brother, respectivamente.

Já nos absolutos, na faixa-preta, ouro para Jonas Gabriel (Viper BJJ) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Breno Alencar (Black Belt Team), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom João Victor Ferreira (Viper BJJ). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.
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Festival Kids agita o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo

Outro ponto alto do evento foi o tradicional Festival Kids, que reuniu dezenas de crianças de diferentes idades na Arena Carioca 1 sob o comando do faixa-preta e professor Maurício Abreu.

Lançado pela CBJJD há quase 20 anos, o Festival Kids é reservado do pre-mirim ao infantil e tem como objetivo unir crianças, professores e pais em uma atividade lúdica, que transmite os ensinamentos do Jiu-Jitsu através de brincadeiras e onde todos são vencedores.

Na sequência, o sorteio de quimonos da Brazil Combat e placas de tatame da Prime Esportes contemplou diferentes equipes e seguirá em todas as etapas do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026.

Corrida pelo ranking e as premiações começa a ganhar forma

Com a segunda etapa realizada e a terceira marcada para os dias 18 e 19 de abril, com o Estadual Kids - inscrições no site www.cbjjd.com.br -, o ranking da CBJJD começa a ganhar forma. E segundo Rogério Gavazza, presidente da Confederação, ainda tem muito mais por vir:

"O ano de 2026 promete! O Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo teve casa cheia e atletas de alto nível pontuando de olho no nosso ranking e nas premiações, que incluem dinheiro, bolsa Atleta Mineirinho Gold Team e a disputa por passagens internacionais para competir em eventos da ISBJJA no exterior ao longo de 2027", afirmou.

Diretor técnico, Carlão Barreto completou exaltando a estrutura e o nível dos atletas. "O Sul-Americano entregou muito! Foram ótimas lutas, com até os faixas-branca tirando onda, um nível técnico muito alto", concluiu Carlão.