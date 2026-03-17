Daniel 220v participou de duas lutas inclusivas e ainda venceu sua categoria no Sul-Americano - (Foto: Vallente)

Daniel 220v participou de duas lutas inclusivas e ainda venceu sua categoria no Sul-Americano (Foto: Vallente)

Publicado 17/03/2026 08:00 | Atualizado 17/03/2026 11:00

Realizado no último fim de semana (14 e 15/03), o Sul-Americano de Jiu-Jitsu Desportivo deu sequência ao Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026 - organizado pela CBJJD -, e válido pela segunda etapa, consagrou diversos campeões na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, com destaque para Daniel 220v.



Um dos principais nomes da nova geração da arte suave, Daniel 220v acompanhou alunos do seu projeto social, participou de duas lutas inclusivas e ainda faturou o ouro na faixa-laranja infanto-juvenil 2.



"Das lutas que eu fiz as inclusivas foram as que eu mais gostei, principalmente a com o Davizinho, uma luta incrível e que eu curti bastante. E também consegui ser campeão na minha categoria", disse o atleta de 14 anos.



"Tinha uns 4 anos que eu não lutava o Circuito Mineirinho e poder voltar para um campeonato que é aqui na minha casa, o Rio, junto do pessoal do meu projeto social, foi especial demais", completou Daniel 220v, que no próximo dia 18 viaja para um período de treinos, competições e seminários na Europa.



Entre as equipes, título da GFTeam no geral (juvenil, adulto e master), com o Instituto Vencedores em Cristo em segundo e a Double Five em terceiro. Viper BJJ e Fábrica de Monstro BJJ completaram o Top 5. Já no kids (pré-mirim ao infanto-juvenil), ouro para o Instituto Vencedores em Cristo, que foi seguido por GFTeam, Viper BJJ, Gavazza BJJ e Top Brother, respectivamente.



Já nos absolutos, na faixa-preta, ouro para Jonas Gabriel (Viper BJJ) no adulto, Raphael Guerra (Double Five) no master 1/2 e Sergio Britos (IVC) no master 3/4/5/6. Ainda no adulto, outros campeões foram o faixa-azul Breno Alencar (Black Belt Team), o faixa-roxa Aluizio Campos (GFTeam) e o faixa-marrom João Victor Ferreira (Viper BJJ). No juvenil, quem brilhou foi o faixa-azul Lucas Freitas (Nova União), um dos representantes da bolsa Atleta Mineirinho Gold Team.