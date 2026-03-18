Hércules em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Hércules em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/03/2026 15:41

Rio - O retrospecto positivo do Fluminense no Maracanã tem sido fundamental para a equipe de Luís Zubeldía. No ano passado, a campanha em casa no Campeonato Brasileiro acabou levando o Tricolor para a fase de grupos da Libertadores. Neste ano, em busca do título, que não vem desde 2012, o clube carioca precisará melhorar seu rendimento fora do Rio, mas continuar com seu aproveitamento alto no Maracanã. O volante Hércules, de 25 anos, reforçou a importância de ser um mandante forte em um torneio de pontos corridos.

"Sabemos que o Brasileirão é decidido nos detalhes e que nossa força dentro de casa é algo que pode fazer a diferença. Temos uma sequência importante aqui e precisamos aproveitar o apoio do nosso torcedor", disse o jogador em entrevista à Flu TV.

A temporada de 2026 tem sido bem diferente dos anos anteriores, já que o Brasileiro começou em janeiro. Em maio, o primeiro turno da competição terá se encerrado e com isso um começo positivo na competição é fundamental.

O Fluminense vem conseguindo bons resultados na Série A e fará oito dos próximos 13 jogos no Maracanã antes do fim do primeiro turno da competição.