Freytes tomou oito pontos e irá desfalcar o Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Freytes tomou oito pontos e irá desfalcar o FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 18/03/2026 17:20

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto com o Vasco da Gama nesta quarta-feira (18). A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Tricolor busca encostar na liderança. O principal destaque é a ausência do zagueiro Freytes.





O argentino tomou oito pontos na vitória sobre o Athletico-PR, no último domingo (15). Apesar de ter participado dos treinamentos na última semana, o Fluminense optou por preservá-lo. A tendência é que Ignácio seja titular ao lado de Jemmes. Leia mais: Hércules cita trunfo do Maracanã para Fluminense brigar pelo Brasileiro: 'Decidido nos detalhes' O argentino tomou oito pontos na vitória sobre o Athletico-PR, no último domingo (15). Apesar de ter participado dos treinamentos na última semana, o Fluminense optou por preservá-lo. A tendência é que Ignácio seja titular ao lado de Jemmes.

Além dele, Nonato, que tinha chances de voltar a ser relacionado, também será desfalque no clássico. O volante, que se recuperou de lesão muscular na coxa direita, teve uma uma torção no tornozelo direito durante treinamento no CT Carlos Castilho. Como novidade, Guga voltou a ser relacionado após ser poupado nas últimas duas rodadas por conta de uma gripe.





O Fluminense vem de duas vitórias seguidas no Brasileiro contra Remo e Athletico-PR. Agora, contra o Vasco, o clube carioca deseja manter o bom retrospecto no Maracanã sob o comando de Luís Zubeldía. Confira também: Fluminense vence Bangu em estreia de Thiago Neves como técnico na Copa Rio Sub-20 O Fluminense vem de duas vitórias seguidas no Brasileiro contra Remo e Athletico-PR. Agora, contra o Vasco, o clube carioca deseja manter o bom retrospecto no Maracanã sob o comando de Luís Zubeldía.

Confira os relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes.

Zagueiros: Ignácio, Igor Rabello, Jemmes e Millán.

Laterais: Guga, Julio Fidelis, Guilherme Arana, Renê e Samuel Xavier.

Meias: Lucho Acosta, Ganso e Savarino;

Volantes: Alisson, Hércules, Martinelli e Otávio;

Atacantes: Castillo, Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna e Soteldo;