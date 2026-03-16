Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia Haddad - Reprodução

Os tenistas brasileiros João Fonseca e Bia HaddadReprodução

Publicado 16/03/2026 14:30

Rio - A divulgação dos rankings da ATP e WTA nesta segunda-feira (16) confirmou as quedas no ranking de João Fonseca e Bia Haddad. O jovem tenista de 19 anos despencou quatro posições e foi para 39º lugar, enquanto a tenista sai da 67ª para 69ª colocação.



João Fonseca foi até as oitavas em Indian Wells, mas defendia a conquista do Challenger de Phoenix, enquanto Bia Haddad não passou da estreia do WTA 1000. Eles chegam ao Masters 1000 de Miami com possibilidade real de voltarem a ganhar posições no ranking, já que a tenista não defende nenhum ponto e o prodígio tem somente 50 somados em 2025.



Bia Haddad, mesmo sem ganhar nenhuma estreia na temporada, tem um jogo não tão complicado e no qual pode desencantar. Ela estreia em Miami em duelo inédito com a turca Zeynep Sonmez, 83ª no ranking da WTA. A partida deve ocorrer nesta terça-feira (17).

João Fonseca vem embalado no circuito pelas grandes vitórias em Indian Wells e a batalha em dois tie-breaks na eliminação diante do campeão Jannik Sinner. Mesmo não figurando entre os 32 cabeças de chave, o brasileiro dificilmente não ganhará ao menos um jogo, o que já lhe renderá pontos.

