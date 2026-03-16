Carlo Ancelotti está na seleção brasileira desde 2025 - Mauro Pimentel / AFP

Carlo Ancelotti está na seleção brasileira desde 2025Mauro Pimentel / AFP

Publicado 16/03/2026 16:49 | Atualizado 16/03/2026 17:02

Rio - Uma das novidades na lista da seleção brasileira, Rayan recebeu elogios do técnico Carlo Ancelotti. Na entrevista coletiva após a convocação , o italiano afirmou que o cria do Vasco é um jogador "potente" e que merece estar na Amarelinha. No fim de janeiro, o atacante se transferiu para o Bournemouth (ING).

"É um jogador potente, ordenado tem qualidade e boa atitude no campo. Se apresentou muito bem em uma liga difícil, como é a Premier League. Ele é jovem, por certo tem futuro na Seleção. Não sei se vai para a próxima Copa do Mundo, mas pelo que ele está fazendo, merece, para a comissão técnica, estar aqui".

Rayan é uma das novidades na lista do treinador. Léo Pereira (Flamengo), Danilo (Botafogo), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Gabriel Sara (Galatasaray) também receberam oportunidades agora com o treinador.

"É uma lista criada com jogadores que estão 100% da condição física. Tivemos lesões importantes de jogadores como Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Rodrygo, a quem desejamos uma boa e rápida recuperação. É uma lista de jogadores que estão bem fisicamente porque vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, em um prazo muito curto, incluindo viagem".

"Prefiro chamar jogadores que estão 100% e tendo em conta também de alguns jogadores que também não conheço, como Ibañez, Bremer, Rayan, Danilo e Gabriel Sara. A última oportunidade para conhecer eles e fazer uma lista final com a ideia mais clara possível para mim".

Em 26 de março, Brasil enfrentará a França no Gillette Stadium, em Massachusetts, às 17h (de Brasília). Já no dia 31, a Amarelinha jogará contra a Croácia, no Camping World Stadium, na Flórida, a partir 21h (de Brasília).

Veja mais declarações de Ancelotti

RODRYGO



"Rodrygo teve uma lesão séria, importante, não lhe permite jogar a Copa do Mundo. É uma pena, mas acho que são momentos em uma carreira de jogador que passam. Ele tem tempo para jogar outra Copa do Mundo e mostrar suas qualidades. Falei com ele, está tranquilo e motivado. A operação saiu muito bem. Ele está animado e a torcedor pela Seleção. Desejamos a ele todo o melhor. A Seleção está esperando por ele na próxima Copa do Mundo".

MENSAGEM PARA A TORCIDA

"Estamos nos preparando bem para essa Copa do Mundo. Queremos chegar na melhor condição possível a nível técnico, físico e ambiental. Muito importante o carinho que o povo brasileiro sempre mostrou para a Seleção. Brasil é um povo de alegria, energia, boa atitude e humildade. É o que precisa a seleção brasileira para a Copa do Mundo: energia, alegria, boa atitude e humildade".

GOLEIROS

"Posição fechada não há. Há uma avaliação contínua a cada jogo, a cada partida e por cada jogador. Agora, pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento, mas pode ser que em maio algo mude. Os jogadores que hoje não estão e que querem estar na Copa só têm que fazer uma coisa: trabalhar bem, jogar bem, mostrar toda a sua atitude. Não há outra maneira para convencer a comissão técnica".