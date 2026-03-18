João Fonseca é o atual número 39 do rankingElsa / AFP
O motivo envolve obras e melhorias na estrutura do local, que ficou indisponível na data inicial. A mudança, no entanto, também reflete o crescente prestígio de Fonseca no circuito. Aos 19 anos e atual número 39 do ranking da ATP, ele tem atraído grande público, especialmente pela forte presença de brasileiros em Miami.
Dentro de quadra, o desafio inicial não será simples. Marozsan leva vantagem no retrospecto, tendo vencido o único confronto entre os dois, no Aberto da Itália do ano passado. Caso avance, Fonseca terá pela frente um cenário ainda mais complicado: um duelo contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, já garantido na segunda rodada.
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