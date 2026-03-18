João Fonseca é o atual número 39 do ranking - Elsa / AFP

João Fonseca é o atual número 39 do rankingElsa / AFP

Publicado 18/03/2026 15:00

Miami - A estreia de João Fonseca no Miami Open foi adiada para esta quinta-feira (19), às 12h (de Brasília), em uma decisão estratégica da organização do campeonato. Inicialmente programado para quarta-feira (18), o duelo contra o húngaro Fabian Marozsan acabou remarcado para garantir que o brasileiro atue na quadra central, principal palco do torneio.



O motivo envolve obras e melhorias na estrutura do local, que ficou indisponível na data inicial. A mudança, no entanto, também reflete o crescente prestígio de Fonseca no circuito. Aos 19 anos e atual número 39 do ranking da ATP, ele tem atraído grande público, especialmente pela forte presença de brasileiros em Miami.



A decisão foi respaldada pelo diretor do torneio, James Blake, que destacou o apelo do jovem. Segundo ele, o carioca deve atuar nos principais horários e quadras para aproveitar o engajamento dos fãs, criando um ambiente semelhante ao de jogos em casa.



Dentro de quadra, o desafio inicial não será simples. Marozsan leva vantagem no retrospecto, tendo vencido o único confronto entre os dois, no Aberto da Itália do ano passado. Caso avance, Fonseca terá pela frente um cenário ainda mais complicado: um duelo contra o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, já garantido na segunda rodada.

