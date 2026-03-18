Gatito Fernández, em entrevista ao canal 'Arena Alvinegra' - Reprodução / YouTube

Gatito Fernández, em entrevista ao canal 'Arena Alvinegra'Reprodução / YouTube

Publicado 18/03/2026 14:28

Rio — O jogador e ídolo botafoguense, Gatito Fernández, afirmou que está torcendo pela recuperação dos goleiros do Alvinegro. Em entrevista ao canal "Arena Alvinegra", transmitida nesta quarta-feira (18), o atleta, atualmente no Cerro Porteño e figura carimbada nas convocações da seleção paraguaia, rasgou elogios a Neto, Léo Linck e Raul.



"Acredito que o Botafogo tem grandes goleiros. Conheço pessoalmente o Raul, sei da capacidade dele, do jeito que ele treina, do jeito como ele se cuida. Não compartilhei com o Léo [Linck], mas sei que é um goleiro muito bem visto no mercado, desde o Athletico-PR, com uma projeção muito grande, tecnicamente falando é muito bom goleiro. Neto é um goleiro com uma vasta trajetória a nível internacional, jogou na Europa, em grandes clubes", disse.

Os goleiros do time de Martín Anselmi estão acumulando falhas ao longo de 2026. Para o duelo contra o Palmeiras desta quarta-feira (18), Raul, que já chegou a ser terceira opção da posição, começará titular pela segunda vez consecutiva.



"Fico triste porque eu tento me colocar no lugar deles, sei da capacidade que eles têm e gostaria que eles conseguissem pegar realmente esse lugar e fazer da melhor maneira, porque eles têm condições de fazer. Olhando de fora, como goleiro, acredito que eles têm total condição de dar a volta por cima. De minha parte, é só mandar muita força para eles, que eles acreditem neles, sei da força desse escudo que eles têm no peito e eles podem acreditar que vai dar certo", destacou Gatito.

Ídolo

Considerado um dos maiores goleiros da história do Botafogo, Gatito atuou no clube de 2017 até 2024, quando participou das conquistas da Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Pelo Glorioso, ele ainda venceu o Campeonato Carioca 2018 e a Série B 2021.