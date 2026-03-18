Gatito Fernández, em entrevista ao canal 'Arena Alvinegra'Reprodução / YouTube
"Acredito que o Botafogo tem grandes goleiros. Conheço pessoalmente o Raul, sei da capacidade dele, do jeito que ele treina, do jeito como ele se cuida. Não compartilhei com o Léo [Linck], mas sei que é um goleiro muito bem visto no mercado, desde o Athletico-PR, com uma projeção muito grande, tecnicamente falando é muito bom goleiro. Neto é um goleiro com uma vasta trajetória a nível internacional, jogou na Europa, em grandes clubes", disse.
"Fico triste porque eu tento me colocar no lugar deles, sei da capacidade que eles têm e gostaria que eles conseguissem pegar realmente esse lugar e fazer da melhor maneira, porque eles têm condições de fazer. Olhando de fora, como goleiro, acredito que eles têm total condição de dar a volta por cima. De minha parte, é só mandar muita força para eles, que eles acreditem neles, sei da força desse escudo que eles têm no peito e eles podem acreditar que vai dar certo", destacou Gatito.
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