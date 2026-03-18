Artur Jorge pode assumir o Cruzeiro - AFP

Artur Jorge pode assumir o CruzeiroAFP

Publicado 18/03/2026 14:18

Minas Gerais - O Cruzeiro está perto de acertar a contratação do treinador Artur Jorge, de 54 anos. A Raposa chegou a um acordo com o português e agora negocia com o Al-Rayyan, do Catar, a multa rescisória, que está entre 4 e 5 milhões de euros (entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões).

O técnico tem vínculo com a equipe do Catar até junho de 2027. O Cruzeiro encaminhou um acerto com Artur Jorge até o fim de 2027. A equipe mineira demitiu Tite no último domingo (15) e tem pressa para anunciar o seu substituto.

A Raposa conquistou o título do Campeonato Mineiro, mas vive uma situação complicada no Brasileiro. Atualmente, o Cruzeiro está na penúltima colocação com apenas três pontos em seis jogos.

Artur Jorge, de 54 anos, viveu seu melhor momento na carreira em 2024, quando foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Botafogo. No ano seguinte acertou com o Al-Rayyan, do Catar.