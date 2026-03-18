Neto em entrevista ao programa ’Na Mesa com Datena’, nesta terça-feira (17) - Reprodução / TV Brasil

Neto em entrevista ao programa ’Na Mesa com Datena’, nesta terça-feira (17)Reprodução / TV Brasil

Publicado 18/03/2026 10:26 | Atualizado 18/03/2026 10:41

Neto, apresentador do programa "Os Donos da Bola", da Band, elogiou Neymar, mas afirmou que ele não será considerado, no final de sua carreira, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Em entrevista ao programa "Na Mesa com Datena", da TV Brasil, transmitido nesta terça-feira (17), o ex-atleta também destacou que esta será a última oportunidade do camisa 10 do Santos de ir à Copa do Mundo.

fotogaleria

"Esse cara era pra ser o maior jogador depois do Pelé. Acho que ele é um jogador excepcional, um monstro de jogador, mas deixou de entender isso. Ainda há uma oportunidade de ir pra Copa, e é a última dele. Mas quando ele parar, e ele é bilionário, 'trilhardário', tá tudo certo, ele poderia ser um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas não vai ser", disparou. "Esse cara era pra ser o maior jogador depois do Pelé. Acho que ele é um jogador excepcional, um monstro de jogador, mas deixou de entender isso. Ainda há uma oportunidade de ir pra Copa, e é a última dele. Mas quando ele parar, e ele é bilionário, 'trilhardário', tá tudo certo, ele poderia ser um dos maiores jogadores de todos os tempos, mas não vai ser", disparou.

Na entrevista, Neto também deu sua opinião sobre o técnico Carlo Ancelotti e projetou a campanha da Seleção na Copa do Mundo. "Ou a gente cai na primeira fase, porque a Seleção é mais ou menos, ou a gente chega na final. Esse cara [Ancelotti] é muito bom. Ou a gente não passa nem das quartas ou a gente chega para disputar o título, com ele, independente de quem vá, porque ele é muito bom."



O comentarista, então, disse que nunca teve a oportunidade de conversar com Ancelotti. "Eu não sou um cara que gosto de conversar com jogador, dirigente. Não sou um cara que babo ovo para treinador no Carnaval. Não preciso dele, e nem ele precisa de mim. Se fizer um bom trabalho, legal. Se não fizer, porrada. E assim que toca a vida", concluiu.