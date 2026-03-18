Dana White comentou estratégia usada por Charles do Bronx contra Max Holloway - (Foto: Reprodução/UFC)

Dana White comentou estratégia usada por Charles do Bronx contra Max Holloway (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 18/03/2026 10:00

A vitória dominante de Charles do Bronx sobre Max Holloway na luta principal do UFC 326 continua gerando repercussões no mundo do MMA. Apesar de o brasileiro ter conquistado o cinturão simbólico "BMF", parte da comunidade do esporte criticou a estratégia utilizada no combate - e até o presidente da organização, Dana White, revelou não ter ficado totalmente satisfeito com o que viu.



Em entrevista ao canal oficial da organização no YouTube, o mandatário comentou o confronto e demonstrou frustração com a dinâmica da luta. Segundo ele, a expectativa inicial era de um duelo mais aberto na trocação, especialmente por se tratar de uma disputa pelo título "BMF", tradicionalmente associada a combates agressivos e de alto volume de golpes.



“Sim, sempre tive a certeza de que haveria certas lutas que você via e pensava: ‘É impossível que isso não seja bom’. Mas aí veio a disputa pelo cinturão BMF (entre Charles e Holloway)…”, disse Dana White.



No combate realizado em Las Vegas, Charles do Bronx optou por explorar sua principal especialidade: o grappling. Ao longo dos rounds, o brasileiro controlou o havaiano no solo e neutralizou as armas de trocação do rival. Embora a estratégia tenha garantido uma vitória clara e sem riscos, a abordagem acabou dividindo opiniões entre fãs e especialistas.



Reconhecido como o maior finalizador da história do UFC, Charles manteve a pressão no chão e buscou constantemente oportunidades de finalização. Ainda assim, alguns críticos classificaram a atuação como excessivamente cautelosa para os padrões normalmente associados ao cinturão "BMF".