Dana White comentou estratégia usada por Charles do Bronx contra Max Holloway (Foto: Reprodução/UFC)
Em entrevista ao canal oficial da organização no YouTube, o mandatário comentou o confronto e demonstrou frustração com a dinâmica da luta. Segundo ele, a expectativa inicial era de um duelo mais aberto na trocação, especialmente por se tratar de uma disputa pelo título "BMF", tradicionalmente associada a combates agressivos e de alto volume de golpes.
“Sim, sempre tive a certeza de que haveria certas lutas que você via e pensava: ‘É impossível que isso não seja bom’. Mas aí veio a disputa pelo cinturão BMF (entre Charles e Holloway)…”, disse Dana White.
No combate realizado em Las Vegas, Charles do Bronx optou por explorar sua principal especialidade: o grappling. Ao longo dos rounds, o brasileiro controlou o havaiano no solo e neutralizou as armas de trocação do rival. Embora a estratégia tenha garantido uma vitória clara e sem riscos, a abordagem acabou dividindo opiniões entre fãs e especialistas.
Reconhecido como o maior finalizador da história do UFC, Charles manteve a pressão no chão e buscou constantemente oportunidades de finalização. Ainda assim, alguns críticos classificaram a atuação como excessivamente cautelosa para os padrões normalmente associados ao cinturão "BMF".
Dana White adotou outro discurso logo após o duelo
Curiosamente, o discurso atual de Dana White contrasta com suas primeiras impressões logo após o evento. Durante a coletiva de imprensa pós-luta, o presidente do UFC elogiou a performance do brasileiro e ressaltou o domínio exercido sobre Holloway durante o combate.
“Não sei se alguém esperava por isso, a maneira como ele o imobilizou e o derrubou com tanta facilidade, o dominando completamente no chão. Achei que teria muito mais trocação e que Holloway se sairia melhor defendendo as quedas e, se fosse para o chão, pelo menos se levantaria algumas vezes durante o round, mas foi um domínio total”, disse Dana.
Na mesma ocasião, o mandatário reforçou que, independentemente do estilo apresentado, o objetivo principal de qualquer lutador dentro do octógono é conquistar a vitória - algo que Charles do Bronx fez de forma incontestável.
“Acho que você terá esse tipo de caras, mas o objetivo no final do dia e de toda luta é vencer. Então, ele (Charles) fez exatamente o que precisava fazer para vencer. Acho que você terá que perguntar para Holloway, mas, nos treinamentos, provavelmente estava esperando se viu Charles lutar. Ele não tem medo de trocar golpes, ser atacado, mas, obviamente, acreditava que, se derrubasse, aconteceria”, concluiu.
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