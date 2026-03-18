Messi alcançou o gol de número 900 da carreira - Reprodução/X TheChampions

Messi alcançou o gol de número 900 da carreiraReprodução/X TheChampions

Publicado 18/03/2026 22:45 | Atualizado 19/03/2026 00:05

Lionel Messi alcançou a marca de 900 gols em sua extraordinária carreira profissional nesta quarta-feira (18), mas a comemoração foi estragada pela eliminação do Inter Miami nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf.



O craque argentino abriu o placar com apenas sete minutos no jogo de volta contra o Nashville SC.



Aos sete minutos de jogo, o atacante recebeu uma assistência dentro da grande área do espanhol Sergio Reguilón, dominou a bola antes de disparar um chute de pé esquerdo que abriu o placar no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade vizinha a Miami.

¡900 veces Lionel Messi! pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026



No entanto, outro argentino, Christian Espinoza, empatou em 1 a 1 aos 74 minutos, selando a eliminação do Inter pelo critério de gols fora de casa, já que a partida de ida havia terminado empatada em 0 a 0 em Nashville.



Após conquistar seu primeiro título da MLS em 2025, sagrar-se campeão da Concachampions era o principal objetivo do Inter para este ano.



"É uma noite muito triste, de profunda decepção. Tínhamos grandes esperanças de avançar na competição", reconheceu o técnico Javier Mascherano.



Embora esta eliminação represente um duro golpe para o ambicioso projeto do Inter, a partida desta quarta-feira entrará para a história como a noite do 900º gol da carreira de Lionel Messi.



O argentino tem agora 81 gols vestindo a camisa rosa do Miami, que se somam aos seus 672 gols pelo Barcelona e 32 pelo Paris Saint-Germain, além dos 115 pela seleção argentina.



O capitão do Inter, de 38 anos, havia marcado o 899º gol de sua carreira no dia 7 de março, a vitória por 2 a 1 sobre o DC United, pela 3ª rodada da liga norte-americana (MLS).



Quatro dias depois, ele não conseguiu balançar as redes na partida de ida do confronto contra o Nashville e, no último sábado, o técnico Javier Mascherano o poupou para o duelo da MLS contra o Charlotte.



O treinador queria que seu jogador atingisse o nível mais alto nesta quarta-feira, uma noite muito especial para a franquia da qual David Beckham é coproprietário, pois marcava a sua despedida do Chase Stadium.



O local serviu como casa do Inter desde a sua entrada na MLS, em 2020, até a mudança, prevista para o próximo mês, para o seu novo estádio, batizado de Nu Stadium.



Esta arena com capacidade para 26.700 espectadores, localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Miami, será inaugurada no dia 4 de abril com uma partida da MLS contra o Austin, tendo Messi como a estrela e atração principal. No entanto, outro argentino, Christian Espinoza, empatou em 1 a 1 aos 74 minutos, selando a eliminação do Inter pelo critério de gols fora de casa, já que a partida de ida havia terminado empatada em 0 a 0 em Nashville.Após conquistar seu primeiro título da MLS em 2025, sagrar-se campeão da Concachampions era o principal objetivo do Inter para este ano."É uma noite muito triste, de profunda decepção. Tínhamos grandes esperanças de avançar na competição", reconheceu o técnico Javier Mascherano.Embora esta eliminação represente um duro golpe para o ambicioso projeto do Inter, a partida desta quarta-feira entrará para a história como a noite do 900º gol da carreira de Lionel Messi.O argentino tem agora 81 gols vestindo a camisa rosa do Miami, que se somam aos seus 672 gols pelo Barcelona e 32 pelo Paris Saint-Germain, além dos 115 pela seleção argentina.O capitão do Inter, de 38 anos, havia marcado o 899º gol de sua carreira no dia 7 de março, a vitória por 2 a 1 sobre o DC United, pela 3ª rodada da liga norte-americana (MLS).Quatro dias depois, ele não conseguiu balançar as redes na partida de ida do confronto contra o Nashville e, no último sábado, o técnico Javier Mascherano o poupou para o duelo da MLS contra o Charlotte.O treinador queria que seu jogador atingisse o nível mais alto nesta quarta-feira, uma noite muito especial para a franquia da qual David Beckham é coproprietário, pois marcava a sua despedida do Chase Stadium.O local serviu como casa do Inter desde a sua entrada na MLS, em 2020, até a mudança, prevista para o próximo mês, para o seu novo estádio, batizado de Nu Stadium.Esta arena com capacidade para 26.700 espectadores, localizada nas proximidades do Aeroporto Internacional de Miami, será inaugurada no dia 4 de abril com uma partida da MLS contra o Austin, tendo Messi como a estrela e atração principal.

- Duas décadas balançando redes -

O argentino continua a adiar a confirmação de sua participação na Copa do Mundo da América do Norte (11 de junho a 19 de julho), mas, no final do ano passado, surpreendeu o mundo do futebol ao prorrogar seu contrato com o Inter até o fim da temporada de 2028.



O jogador nascido em Rosário — que terá 41 anos na ocasião — confirmou, assim, que ainda não está pronto para encerrar a carreira mais ilustre da história do futebol, uma trajetória reconhecida com oito Bolas de Ouro.



Há quase 21 anos, Messi inaugurou sua conta oficial com um gol que deslumbrou os torcedores do Barcelona e serviu de alerta para times e torcidas rivais.



No dia 1º de maio de 2005, um jovem atacante de cabelos longos — conhecido na época como 'La Pulga' (A Pulga) — entrou em campo no Camp Nou nos instantes finais de uma partida do campeonato nacional contra o Albacete.



Em apenas três minutos, ele marcou dois gols, sendo que o primeiro foi anulado por impedimento.



O segundo começou com uma tabela na entrada da área com Ronaldinho Gaúcho, que lançou a bola por cima da defesa para Messi encobrir o goleiro, tornando-se assim o artilheiro mais jovem da história do Barça no campeonato, aos 17 anos e 10 meses de idade.



Isso marcou o início de uma era de ouro no Barça, time pelo qual ele marcou 672 gols em 778 partidas (uma média de 0,86) e conquistou 35 títulos antes de sua traumática saída para o Paris Saint-Germain, em 2021.



No clube francês, ele somou 32 gols em 75 partidas (0,43), conquistando três títulos, incluindo dois do campeonato nacional.



Em Miami, onde chegou em meados de 2023, ele ostenta 81 gols em 96 partidas (média de 0,84), uma marca que impulsionou o Inter a garantir os primeiros títulos de sua história: a Leagues Cup de 2023 e a MLS de 2025.



Vestindo a camisa da Argentina — a qual conduziu ao triunfo na Copa do Mundo de 2022, no Catar —, ele balançou as redes em 115 ocasiões ao longo de 196 partidas.



Messi segue assim em sua busca pela marca dos 1000 gols, objetivo que também está ao alcance de seu grande rival, o astro português Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos e no futebol saudita, já marcou 965 gols na carreira.