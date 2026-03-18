Pablo De Muner comandou o Botafogo contra o Palmeiras - Vitor Silva / Botafogo

Pablo De Muner comandou o Botafogo contra o PalmeirasVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/03/2026 22:00 | Atualizado 19/03/2026 12:00

Rio - O Botafogo sofreu a quarta derrota consecutiva no Brasileirão. Com um a menos desde o primeiro tempo, o Alvinegro foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada, e segue na zona de rebaixamento. Apesar da derrota, o auxiliar técnico Pablo De Muner, que substituiu o suspenso Martin Anselmi, valorizou o esforço dos jogadores.

"Fizemos uma partida boa em linhas gerais, tendo em conta o rival contra quem jogamos, o estádio em que jogamos e as condições em que jogamos. Foi uma das nossas melhores partidas em alguns momentos. Não tenho dúvidas de que a equipe teve valentia com um a menos. Dominar as áreas é determinante, tanto para ter solidez quanto para ter contundência", disse.

O Botafogo até tentou tomar a iniciativa no início do primeiro tempo e teve a primeira finalização do jogo, com Matheus Martins. Porém, não passou disso. Após o susto inicial, o Alvinegro foi dominado pelo Alviverde, que controlou as ações e abriu o placar ainda no início da partida com Allan. Na reta final da primeira etapa, Medina foi expulso e deixou o Glorioso com um a menos.

"No começo da partida tivemos a situação mais clara, depois o Palmeiras teve em um erro nosso. Tivemos um ataque organizado. Palmeiras teve transição e fez o gol. Depois da expulsão, se colocaram em cima. Tivemos possibilidade, saímos e tivemos situações. Felicitar os jogadores pela entrega e pelo que fizeram", completou o auxiliar técnico.

Pelo segundo jogo consecutivo, o Botafogo ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Alvinegro viu o Palmeiras ampliar com Arias ainda no início, aos seis minutos, mas conseguiu descontar logo depois, aos 13, com Danilo. Na reta final, o jogo ficou aberto, mas nenhuma das equipes conseguiu criar uma chance clara de gol.

"Os gols que sofremos hoje foram de transições. Sabíamos que não podia acontecer. Palmeiras é uma equipe que vai bem em todas as fases do jogo. O jogo é um todo. Temos que dominar o jogo no todo, e estamos nessa busca. Não é suficiente. Sempre há coisas para seguir ajustando, seguir melhorando. Temos que pensar nisso", afirmou.

Com a derrota, o Botafogo permanece na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com três pontos. Já o Palmeiras, por sua vez, assume a liderança provisória com 16 pontos, mas ainda pode perder a posição para o São Paulo. O Alvinegro volta a campo no sábado (21), às 16h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.