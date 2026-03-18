Rio - A crise parece não ter fim no Botafogo. Com um a menos desde o primeiro tempo pelo segundo jogo consecutivo, o Alvinegro foi derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Brasileirão, e segue na zona de rebaixamento. Allan e Arias marcaram para o time paulista, enquanto Danilo descontou para os alvinegros. Medina foi expulso.
Com a derrota, o Botafogo permanece na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com três pontos. Já o Palmeiras, por sua vez, assume a liderança provisória com 16 pontos, mas ainda pode perder a posição para o São Paulo. O Alvinegro volta a campo no sábado (21), às 16h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.
fotogaleria
Palmeiras aproveita expulsão e vence Botafogo
O Botafogo ameaçou dar trabalho para o Palmeiras e criou a primeira grande chance do jogo com Matheus Martins, logo aos dois minutos. Porém, não passou disso. Após o susto inicial, o Alvinegro foi dominado pelo Alviverde, que controlou as ações e abriu o placar ainda no início da partida. Arias lançou Flaco López na esquerda, que encontrou Andreas Pereira na área. O camisa 8 chutou, a bola desviou em Allan e entrou.
Após abrir o placar, o Palmeiras ganhou confiança. O Alviverde conseguiu criar as melhores jogadas pelos pés de Arias, que arriscou algumas finalizações. O lance mais perigoso do colombiano aconteceu aos 25 minutos, quando chutou por cima do gol e tirou tinta do travessão. Na reta final, o camisa 11 foi responsável por gerar a expulsão de Medina, que tentou pará-lo com carrinho quando ele progredia na direção da área.
Com um a mais, o Palmeiras começou o segundo tempo dominando as ações e disposto a resolver o jogo ainda no começo. Destaque da partida, Arias desencantou aos seis minutos da etapa final. O colombiano aproveitou falha de Ferraresi, ficou com a posse de bola, invadiu a área, passou pela marcação e chutou de canhota para marcar pela primeira vez com a camisa do Verdão.
Após ampliar a vantagem, o Palmeiras diminuiu o ritmo. Em um raro momento de criatividade, o Botafogo conseguiu diminuir o placar e voltar para o jogo. Danilo tabelou com Matheus Martins, invadiu a área, venceu a marcação e bateu na saída de Carlos Miguel para descontar, aos 13 minutos. Em respeito ao ex-clube, o camisa 8 não comemorou o gol.
Na reta final, o jogo ficou aberto. O Botafogo ganhou ânimo com as entradas de Santi Rodríguez e Villalba, enquanto o Palmeiras tentou responder com as entradas de Ramon Sosa e Vitor Roque. O Alviverde criou a chance mais perigosa, mas Raul fez grande defesa em chute de Larson. No fim, o clima esquentou após uma entrada de Joaquin Corrêa em Marlon Freitas. Mas nada aconteceu depois disso.
Palmeiras 2 x 1 Botafogo
Campeonato Brasileiro - 7ª rodada Data: 18/03/2026 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Marlon Freitas e Maurício (Ramon Sosa); Arias (Larson), Allan (Felipe Anderson) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi (Justino), Bastos (Artur) e Alex Telles; Medina, Danilo, Montoro e Barrera (Villalba); Matheus Martins (Joaquin Correa) e Junior Santos. Técnico: Martin Anselmi Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS) VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) Gols: Allan, aos 9' do 1ºT (1-0); Arias, aos 6' do 2ºT (2-0); Danilo, aos 13' do 2ºT (2-1) Cartões amarelos: Ramon Sosa (PAL); Joaquin Correa, Villalba (BOT) Cartão vermelho: Medina (BOT)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.