Artur em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Artur em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/03/2026 17:00

Rio - O Botafogo voltou a ser punido pela Fifa em razão de pendências financeiras e pode sofrer um novo transfer ban caso não regularize sua situação. Segundo o portal 'UOL', a decisão mais recente envolve a cobrança de valores relacionados à contratação do atacante Artur junto ao Zenit, da Rússia.



De acordo com a determinação da Câmara de Status dos Jogadores, o clube carioca terá 45 dias para quitar cerca de R$ 35 milhões. O montante corresponde a três parcelas de 1,9 milhão de euros cada (cerca de R$ 11,4 milhões), que venceram ao longo de 2025, além de juros e multa contratual.



A soma total da negociação gira em torno de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões). Apesar disso, parte dos pagamentos não foi efetuada dentro do prazo, o que motivou a condenação. O Botafogo ainda pode recorrer da decisão, o que permitiria ganhar tempo para resolver a pendência.



O cenário financeiro da SAF comandada por John Textor acende um sinal de alerta, especialmente pelo fato do clube já conviver com outras obrigações. Uma delas envolve o acordo com o Atlanta United pela contratação de Thiago Almada, cuja parcela deste mês precisou ser renegociada.

