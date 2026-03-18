Marlon Freitas discutiu com jogadores do Botafogo - Reprodução

Marlon Freitas discutiu com jogadores do BotafogoReprodução

Publicado 18/03/2026 21:30 | Atualizado 18/03/2026 21:31

Rio - O reencontro de Marlon Freitas com o Botafogo terminou em confusão. Após a vitória do Palmeiras sobre o Alvinegro por 2 a 1 , nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada do Brasileirão, o volante se envolveu em discussão com os jogadores por causa de uma entrada do atacante Joaquín Corrêa. Na saída de campo, o meio-campista cobrou "respeito".

Tudo começou no segundo tempo do jogo. Por volta dos 40 minutos, o atacante Joaquín Corrêa acertou Marlon Freitas em um lance sem bola. O volante ficou no chão e reclamou de ter sofrido uma agressão. Na sequência, os jogadores dos dois times cercaram o árbitro e o clima esquentou. Apesar das reclamações, o VAR não interpretou como agressão e não recomendou a revisão do lance.

Após o jogo, o clima voltou a esquentar no Allianz Parque. Irritado com a entrada do atacante argentino, Marlon Freitas foi tirar satisfação. Jogadores do Botafogo como Montoro, Bastos e Marçal saíram em defesa de Joaquín Corrêa, enquanto outros, como Vitinho, tentaram acalmar os ânimos. Depois, os seguranças resolveram a situação e os atletas foram para o vestiário.

Com a derrota, o Botafogo permanece na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com três pontos. Já o Palmeiras, por sua vez, assume a liderança provisória com 16 pontos, mas ainda pode perder a posição para o São Paulo. O Alvinegro volta a campo no sábado (21), às 16h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.