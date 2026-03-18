Alex Telles lamentou a expulsão de Medina - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles lamentou a expulsão de MedinaVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/03/2026 21:50 | Atualizado 18/03/2026 21:54

Rio - O Botafogo sofreu a quarta derrota consecutiva e se complicou no Brasileirão. Com um a menos, o Alvinegro foi derrotado pelo o Palmeiras por 2 a 1 , nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, pela 7ª rodada, e segue afundado na zona de rebaixamento. O lateral-esquerdo Alex Telles lamentou a expulsão de Medina ainda no primeiro tempo e a dificuldade do time para converter chances.

"É difícil falar. Nós começamos bem, temos oportunidades e não aproveitamos. O adversário é qualificado e acaba em uma chance praticamente marcando o gol, em contra-ataque. Estou na dúvida ainda se era para expulsão porque nosso zagueiro estava na cobertura e não era claro que era o último homem. Temos que focar no nosso trabalho", disse Alex Telles.

O Botafogo até tentou tomar a iniciativa no início do primeiro tempo e teve a primeira finalização do jogo, com Matheus Martins. Porém, não passou disso. Após o susto inicial, o Alvinegro foi dominado pelo Alviverde, que controlou as ações e abriu o placar ainda no início da partida com Allan. Na reta final da primeira etapa, Medina foi expulso e deixou o Glorioso com um a menos.

Pelo segundo jogo consecutivo, o Botafogo ficou com um a menos ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o Alvinegro viu o Palmeiras ampliar com Arias ainda no início, aos seis minutos, mas conseguiu descontar logo depois, aos 13, com Danilo. Na reta final, o jogo ficou aberto, mas nenhuma das equipes conseguiu criar uma chance clara de gol.

Com a derrota, o Botafogo permanece na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com três pontos. Já o Palmeiras, por sua vez, assume a liderança provisória com 16 pontos, mas ainda pode perder a posição para o São Paulo. O Alvinegro volta a campo no sábado (21), às 16h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.