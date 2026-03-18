Alex Telles lamentou a expulsão de MedinaVitor Silva / Botafogo
Alex Telles lamenta expulsão no primeiro tempo e falta de pontaria do ataque
Botafogo perdeu para o Palmeiras por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque
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