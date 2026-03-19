Álvaro Montoro é um dos destaques do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Álvaro Montoro é um dos destaques do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/03/2026 10:20

Rio - O meia Álvaro Montoro, de 18 anos, continua sendo observado por clubes europeus. De acordo com informações do site inglês "SportsBoom", o Bournemouth e o Brighton estão observando o argentino e uma proposta pode pintar em breve.

Observadores dos dois clubes estiveram acompanhando a partida entre o Botafogo e o Grêmio no dia 4 de fevereiro, em Porto Alegre. O Brighton estaria avaliando acerta a contratação de Montoro, mas cedê-lo por empréstimo ao Alvinegro até o fim de 2026.

De acordo com informações do site, o clube carioca desejaria receber algo em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 180 milhões) para negociar Montoro. O Alvinegro desembolsou 8 milhões de dólares (por volta de R$ 45,2 milhões) para tirá-lo do Vélez Sarsfield.

No total, Montoro entrou em campo pelo Botafogo em 36 partidas, anotou cinco gols e deu cinco assistências pelo clube carioca.