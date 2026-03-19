Danilo fez o gol do Botafogo contra o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Danilo fez o gol do Botafogo contra o PalmeirasVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/03/2026 18:00 | Atualizado 19/03/2026 18:06

Rio - O Botafogo vive uma crise que parece não ter fim. Em meio aos problemas financeiros e disputas internas pelo poder da SAF, o Alvinegro também tem enfrentado problemas dentro de campo. Além da eliminação na fase preliminar da Libertadores, o Glorioso está na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em cinco jogos disputados no Brasileirão, o Botafogo soma uma vitória e quatro derrotas. Após o triunfo sobre o Cruzeiro na estreia (4 a 0), o Alvinegro perdeu para o Grêmio (5 a 3), Fluminense (1 a 0), Flamengo (3 a 0) e Palmeiras (2 a 1). O Glorioso ainda tem dois jogos a menos.

Além disso, o Botafogo se tornou o clube da Série A do Brasileirão com mais derrotas na temporada, sendo o único que atingiu a marca de 10 derrotas. Com isso, a pressão sobre o técnico Martin Anselmi aumentou e a saída do treinador é apontada como "questão de tempo"

Com a derrota, o Botafogo permanece na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação, com três pontos. O Alvinegro volta a campo no próximo sábado (21), às 16h (de Brasília), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Brasileirão.