Arthur Cabral em partida do Botafogo - Thiago Ribeiro / AGIF

Arthur Cabral em partida do BotafogoThiago Ribeiro / AGIF

Publicado 19/03/2026 16:40

Rio - O Corinthians decidiu interromper as tratativas para contratar o atacante Arthur Cabral, do Botafogo. De acordo com o jornalista Pedro Ramiro, da "ESPN", o principal entrave foi o custo mensal do jogador, considerado elevado pela diretoria paulista.

A ideia inicial do Corinthians era viabilizar um empréstimo até o fim de 2026. No entanto, o salário do centroavante, superior a R$ 1 milhão, fez o Timão recuar e esfriar a negociação.



Mesmo sem avanço nas conversas, o nome de Arthur Cabral havia recebido aval do técnico Dorival Júnior. A diretoria buscava uma alternativa para o setor ofensivo, prevendo uma possível saída de Yuri Alberto no meio do ano.

Do outro lado, o Botafogo não descarta negociar o atleta, especialmente em meio a um processo de ajuste financeiro. O clube já realizou outras vendas recentes para reduzir a folha salarial e equilibrar as contas, como os campeões da América Marlon Freitas e Savarino.

Contratado em 2025 junto ao Benfica por cerca de 15 milhões de euros (R$ 90,5 milhões na cotação atual), Arthur Cabral ainda não conseguiu se firmar. Desde que chegou, soma 40 jogos, com seis gols e quatro assistências. Em 2026, o desempenho segue discreto, com apenas um gol em 12 partidas.