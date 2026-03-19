Marlon Freitas discutiu com jogadores do Botafogo - Reprodução

Marlon Freitas discutiu com jogadores do BotafogoReprodução

Publicado 19/03/2026 12:26

Marlon Freitas X Botafogo DUBLADO! pic.twitter.com/ub96ZWqoPX — Gustavo Machado (@gustavomachadog) March 19, 2026

Em vídeo publicado no X, o dublador Gustavo Machado fez a leitura labial das discussões. Com quase todos os alvinegros, o palmeirense dizia que Correa o desrespeitou. A mais tensa foi com Marçal, com os dois se xingando.



"Ele não pode falar o que ele falou. Sabe o que ele falou pra mim?", começa o volante.



"Tu não tem respeito, tu não tem respeito (sic), na moral", disse Marçal.



"Eu não falei nada, Marçal, ele falou pra mim", respondeu Marlon Freitas, que na sequência começou a xingar:



"Tomar no c..., pô. Ele tem que me respeitar (...)".



Com Bastos, o jogador do Palmeiras voltou a acusar Joaquín Correa, mas novamente sem dizer o que ouviu: "Ele não pode chegar pra mim e falar, ele ainda tampou a boca. Ele tem que me respeitar, pô".



"Tá bom, tá bom, tá bom, calma", disse o zagueiro angolano.



"Eu ganhei nessa p... aí, c..., ele tem que me respeitar", complementa Marlon.



O volante ainda fala com outros ex-companheiros que foi xingado e pediu respeito. Montoro chegou a retrucar: "Você fala também, você não tem que falar, você fala muito".



Antes de ir para o vestiário, o jogador do Palmeiras volta a discutir com Joaquín Correa:



"Tem que me respeitar, seu otário. Eu ganhei nessa p... aí. Me respeita, c..., tu tem que me respeitar, c...".