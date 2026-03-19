Anselmi em treino do BotafogoDivulgação / Botafogo

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Rio - O treinador Martín Anselmi, de 40 anos, não deverá ficar muito tempo no comando do Botafogo. De acordo com informações da "ESPN", o argentino ganhou uma sobrevida, mesmo com a derrota para o Palmeiras, em São Paulo, mas sua permanência no comando do clube carioca é improvável.
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John Textor deseja a mudança no comando, mas membros da diretoria do Botafogo desejam a permanência do técnico. Apesar dos resultados ruins, o entendimento é que o argentino tem passado por momentos complicados, com um elenco curto e problemas extracampo.
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Até o momento, o treinador dirigiu o Botafogo em 17 partidas. Foram seis vitórias, dois empates e nove derrotas. O Alvinegro foi eliminado na pré-Libertadores, caiu nas quartas de final do Carioca e está na zona de rebaixamento do Brasileiro.
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Os próximos dois jogos do Botafogo na Série A são fora de casa. Neste sábado (21), o Alvinegro encara o Bragantino e no dia 29 (domingo), o clube carioca joga contra o Athletico-PR.