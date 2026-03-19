Newton em ação pelo BotafogoReprodução / Instagram
Há a expectativa de que o atleta seja baixa por 20 dias, prazo que pode variar dependendo do processo de recuperação, conforme noticiado pelo "ge" nesta quinta-feira (19).
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Newton em ação pelo BotafogoReprodução / Instagram
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