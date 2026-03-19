Newton em ação pelo Botafogo - Reprodução / Instagram

Newton em ação pelo BotafogoReprodução / Instagram

Publicado 19/03/2026 14:23

Rio — O volante Newton deve desfalcar o Botafogo por cerca de três semanas devido a uma lesão no ombro. O jogador se machucou no clássico contra o Flamengo, no último sábado (14), e não viajou com o elenco para a partida contra o Palmeiras desta quarta-feira (18), que o Alvinegro perdeu por 2 a 1.



Há a expectativa de que o atleta seja baixa por 20 dias, prazo que pode variar dependendo do processo de recuperação, conforme noticiado pelo "ge" nesta quinta-feira (19).

Se este prazo se confirmar, Newton voltará a ficar disponível na primeira semana de abril. Portanto, o jogador desfalcará o time nos jogos contra o Red Bull Bragantino, neste sábado (21), e Athletico-PR, no dia 29. Ele pode fazer seu retorno no jogo contra o Mirassol, em 1º de abril, no Nilton Santos.