O ex-jogador Rafael também é torcedor do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

O ex-jogador Rafael também é torcedor do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/03/2026 15:52 | Atualizado 19/03/2026 16:24

"Falou o cara que não respeita o Botafogo nem os companheiros que ganharam o título mais importante da América, mas, segundo ele, o mais importante é o Paulista. Tá de brincadeira", escreveu Rafael, em um comentário no Instagram.

Comentário de Rafael Reprodução/Instagram

O comentário de Rafael sobre o Campeonato Paulista se refere a uma fala recente de Marlon Freitas. Em entrevista, o volante foi perguntado sobre seu título favorito e respondeu que era o Estadual, conquistado neste ano com o Palmeiras

Marlon Freitas fez história com a camisa do Glorioso ao ser campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024. No ano seguinte, fez parte do time que venceu o PSG por 1 a 0 no Rose Bowl, na Califórnia, pelo Mundial de Clubes.

No fim de 2025, Marlon aceitou a proposta do Palmeiras e foi anunciado como reforço dos paulistas no início deste ano.

Confusão no Allianz Parque

Depois do jogo entre Palmeiras e Botafogo, Marlon Freitas se envolveu em discussões com Joaquín Correa, Marçal e Montoro.

Em vídeo publicado no 'X', o dublador Gustavo Machado fez a leitura labial das discussões. Com quase todos os alvinegros, Marlon Freitas dizia que Correa o desrespeitou. A mais tensa foi com Marçal, com os dois se xingando.

Com o zagueiro Bastos, o jogador do Palmeiras disse: "Ele não pode chegar pra mim e falar, ele ainda tampou a boca. Ele tem que me respeitar, pô".

"Tá bom, tá bom, tá bom, calma", respondeu o zagueiro angolano.

"Eu ganhei nessa p... aí, c..., ele tem que me respeitar", complementou Marlon.