Marlon Freitas deixou o Botafogo e assinou vínculo com o Palmeiras até o fim de 2028

Rio - Torcedores do Botafogo ficaram na bronca com Marlon Freitas nesta quinta-feira (12). Isso porque, em entrevista à 'ESPN', ele foi perguntado sobre o título favorito e respondeu "Campeonato Paulista", conquistado recentemente com o Palmeiras.
Marlon fez história com a camisa do Glorioso ao ser campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2024. No ano seguinte, fez parte do time que venceu o PSG por 1 a 0 no Rose Bowl, na Califórnia, pelo Mundial de Clubes.
O volante chegou a entrar no bandeirão de ídolos da torcida. No entanto, aceitou a proposta do Palmeiras e deixou o Botafogo. Ele foi anunciado como reforço do clube paulista no início do ano. 
