Cristiano Ronaldo usa bota para recuperação de lesãoReprodução
Na foto, o atacante aparece com uma bota que cobre toda a perna. O equipamento utiliza um mecanismo semelhante ao de compressão de ar para auxiliar na recuperação física. O sistema ajuda a reduzir o desgaste muscular, limitar os efeitos de cãibras após partidas e aliviar inchaços, dores e outros desconfortos.
O equipamento foi desenvolvido pelo sistema Cryo Sport e comercializado pela marca AVACR7. O dispositivo surgiu após uma parceria entre a empresa Advanced Recovery for Athletes e o próprio jogador, que investiu no projeto. O equipamento também já foi utilizado pelo Botafogo em processos de recuperação de atletas. O modelo utilizado por CR7 está à venda no site da marca por aproximadamente R$ 30 mil.
A lesão do atacante ocorreu no dia 28 de fevereiro, durante partida contra o Al-Fayha, pela Saudi Pro League. O tempo de recuperação gira em torno de quatro semanas. Com isso, o capitão português é dúvida para os duelos da seleção contra o Seleção do México, no dia 29, e os Seleção dos Estados Unidos, no dia 31 de março.
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