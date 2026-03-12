Cristiano Ronaldo usa bota para recuperação de lesão - Reprodução

Cristiano Ronaldo usa bota para recuperação de lesãoReprodução

Publicado 12/03/2026 18:52

Cristiano Ronaldo está fazendo tratamento para se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita. Por meio das suas redes sociais, o atacante português apareceu utilizando um equipamento desenvolvido para acelerar o processo de recuperação. Ele trabalha para conseguir voltar a tempo dos compromissos da seleção de Portugal neste mês.





Na foto, o atacante aparece com uma bota que cobre toda a perna. O equipamento utiliza um mecanismo semelhante ao de compressão de ar para auxiliar na recuperação física. O sistema ajuda a reduzir o desgaste muscular, limitar os efeitos de cãibras após partidas e aliviar inchaços, dores e outros desconfortos.



O equipamento foi desenvolvido pelo sistema Cryo Sport e comercializado pela marca AVACR7. O dispositivo surgiu após uma parceria entre a empresa Advanced Recovery for Athletes e o próprio jogador, que investiu no projeto. O equipamento também já foi utilizado pelo Botafogo em processos de recuperação de atletas. O modelo utilizado por CR7 está à venda no site da marca por aproximadamente R$ 30 mil. Leia mais: Câmara aprova projeto para combater importunação sexual nos estádios Na foto, o atacante aparece com uma bota que cobre toda a perna. O equipamento utiliza um mecanismo semelhante ao de compressão de ar para auxiliar na recuperação física. O sistema ajuda a reduzir o desgaste muscular, limitar os efeitos de cãibras após partidas e aliviar inchaços, dores e outros desconfortos.O equipamento foi desenvolvido pelo sistema Cryo Sport e comercializado pela marca AVACR7. O dispositivo surgiu após uma parceria entre a empresa Advanced Recovery for Athletes e o próprio jogador, que investiu no projeto. O equipamento também já foi utilizado pelo Botafogo em processos de recuperação de atletas. O modelo utilizado por CR7 está à venda no site da marca por aproximadamente R$ 30 mil.