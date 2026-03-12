Gabriel Pec marcou três gols pelo LA Galaxy, dos Estados Unidos - William Liang / Imagn Images

Gabriel Pec marcou três gols pelo LA Galaxy, dos Estados UnidosWilliam Liang / Imagn Images

Publicado 12/03/2026 18:51 | Atualizado 12/03/2026 18:53

Estados Unidos - Gabriel Pec teve uma noite memorável nesta última quarta-feira (11), em Los Angeles. O atacante brasileiro foi o grande protagonista da vitória do LA Galaxy por 3 a 0 sobre o Mount Pleasant, pela Copa dos Campeões da Concacaf. Ao balançar as redes três vezes, o ex-vascaíno registrou o primeiro "hat-trick" da carreira profissional, garantindo o triunfo da equipe norte-americana.

Além do feito inédito, Pec alcançou outra marca expressiva: 100 participações diretas em gols ao longo da carreira. Desde que chegou aos Estados Unidos, ele soma 35 tentos e 25 assistências em 87 partidas pelo LA Galaxy, totalizando 60 contribuições.

O bom momento do brasileiro também aparece na sequência recente. Nos últimos três jogos, além do "hat-trick", concedeu dois passes para gol, reforçando sua fase decisiva no ataque do time de Los Angeles.

Revelado no Vasco, o atleta foi provido aos profissionais em 2019 e construiu sua trajetória no clube até 2023, somando 179 partidas, marcando 26 gols e dando 14 assistências. Ele foi negociado com o Los Angeles Galaxy em janeiro de 2024 por cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 48,9 milhões na época) mais metas contratuais.