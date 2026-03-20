Anthony foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira Sub-20 no ano passado - Reprodução/Instagram

Anthony foi campeão sul-americano pela Seleção Brasileira Sub-20 no ano passadoReprodução/Instagram

Publicado 20/03/2026 13:59

Mergulhado em polêmicas financeiras, o Botafogo planeja fechar mais uma contratação nesta janela. Trata-se do zagueiro Anthony, de 20 anos, que atualmente defende o Goiás. Para não ter custos na transferência, o Glorioso propõe dividir parte dos direitos econômicos do jogador com o Esmeraldino. Rio -, o Botafogo planeja fechar mais uma contratação nesta janela. Trata-se do zagueiro Anthony, de 20 anos, que atualmente defende o Goiás. Para não ter custos na transferência, o Glorioso propõe dividir parte dos direitos econômicos do jogador com o Esmeraldino.

As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista Victor Pimenta e confirmadas pelo Jornal O DIA. Anthony tem contrato com o Goiás até o fim de 2026, ou seja, poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir do meio do ano, para sair de graça em dezembro.

O Botafogo quer contar com o defensor ainda nesta janela, que fecha no dia 27 de março. Para isso, propõe que um percentual dos direitos de Anthony continue pertencendo ao Esmeraldino. Assim, o clube liberaria o zagueiro de graça e receberia parte dos lucros de uma futura venda. O Goiás ainda não aceitou a proposta.

O defensor tem passagens pela seleção brasileira sub-20, sendo inclusive campeão sul-americano em 2025, e ainda não fez partidas oficiais pelo Goiás neste ano. Porém, participou em sete partidas da equipe na Série B do ano passado, sendo titular em duas delas. Anthony é canhoto e tem 1,92 m de altura.