Arthur Cabral, atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Arthur Cabral, atacante do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 20/03/2026 10:04

Rio — O executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, falou pela primeira vez sobre o interesse do em Arthur Cabral, atacante do Botafogo. Durante o sorteio da Libertadores nesta quinta-feira (19), o dirigente afirmou que o clube paulista busca "equilíbrio financeiro" e não há "nada tão avançado" neste momento.



"Conheço a carreira do Arthur Cabral de longas datas. É um centroavante de força, cabeceia bem, também joga bem por baixo, tem gols, uma boa idade. Está dentro da nossa lista de monitoramento, mas não tem algo tão avançado nesse momento", disse.



O Corinthians decidiu recuar nas conversas pelo atacante devido ao custo mensal do jogador, conforme informou a "ESPN" nesta quinta-feira.

"A gente preza muito pelo equilíbrio financeiro e tem um salário que é justo para o perfil do jogador que ele é, vendido do Benfica para o Botafogo por 12 milhões de euros. É um atleta que tem uma história, uma qualificação e um peso no mercado. Está mapeado por nós, mas nada tão avançado nesse momento", concluiu Marcelo.



Contratado em 2025 junto ao Benfica por cerca de 15 milhões de euros (R$ 90,5 milhões na cotação atual), Arthur Cabral ainda não conseguiu se firmar. Desde que chegou, soma 40 jogos, com seis gols e quatro assistências. Em 2026, o desempenho segue discreto, com apenas um gol em 12 partidas.