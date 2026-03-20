Arthur Cabral, atacante do BotafogoVítor Silva/Botafogo
"Conheço a carreira do Arthur Cabral de longas datas. É um centroavante de força, cabeceia bem, também joga bem por baixo, tem gols, uma boa idade. Está dentro da nossa lista de monitoramento, mas não tem algo tão avançado nesse momento", disse.
O Corinthians decidiu recuar nas conversas pelo atacante devido ao custo mensal do jogador, conforme informou a "ESPN" nesta quinta-feira.
Contratado em 2025 junto ao Benfica por cerca de 15 milhões de euros (R$ 90,5 milhões na cotação atual), Arthur Cabral ainda não conseguiu se firmar. Desde que chegou, soma 40 jogos, com seis gols e quatro assistências. Em 2026, o desempenho segue discreto, com apenas um gol em 12 partidas.
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