Neymar ao lado de Raphinha em jogo da seleção brasileira - Vítor Silva/CBF

Neymar ao lado de Raphinha em jogo da seleção brasileira Vítor Silva/CBF

Publicado 18/03/2026 23:04

Espanha - Neymar não foi convocado para os jogos da Seleção contra França e Croácia , mas Raphinha acredita que o meia-atacante estará na lista de convocados para a Copa do Mundo. Em entrevista à 'TNT Sports' nesta quarta-feira (18), o jogador do Barcelona minimizou essa ausência e exaltou a qualidade do amigo.

"Espero (ver o Neymar na Copa). É um cara espetacular. A qualidade dele dentro de campo, ninguém tem dúvida nenhuma do que ele pode fazer, que ele pode resolver um jogo ou uma Copa. Como um fã dentro e fora de campo, espero ver Neymar vestindo a camisa da Seleção novamente, podendo disputar essa Copa com a gente", disse Raphinha.

"Acredito que, para esses amistosos, ele não precisa provar nada para ninguém do talento dele e daquilo que ele pode somar para a nossa Seleção. Acredito que na data final, na última convocação, ele estará lá com a gente para buscar nosso objetivo, que é o hexa", completou.

A seleção brasileira vai enfrentar França e Croácia nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. A lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada no dia 18 de maio.