Sede da CBF

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que os sorteios da fase preliminar e primeira fase da Copa do Brasil Feminina e também da quinta fase da Copa do Brasil Masculina acontecerão na próxima segunda-feira (23). A cerimônia acontecerá na sede da entidade, a partir das 14h.
A quarta fase da Copa do Brasil Masculina tem sido disputada nesta semana. Os 12 classificados vão se juntar a 20 equipes da Série A do Brasileirão, que entram na quinta fase, totalizando 32 times.
Já a Copa do Brasil Feminina conhecerá confrontos da fase preliminar e da primeira fase. A competição contará com 66 participantes e reúne clubes das três divisões nacionais.