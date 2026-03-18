Lance que ocasionou na suspensão de Abdel AbqarReprodução
Abqar declarou que não teve a intenção de tocar o adversário durante a vitória do Atlético por 1 a 0 no último sábado, pela 28ª rodada do La Liga.
"As imagens fornecidas não invalidam a presunção de veracidade do relatório do árbitro", afirmou o comitê disciplinar da RFEF em comunicado à imprensa.
O árbitro Isidro Díaz de Mera, que expulsou Abqar após revisão do VAR, registrou na súmula que o cartão vermelho foi aplicado por um beliscão "na região genital" do adversário.
Com a suspensão, o zagueiro marroquino desfalcará o Getafe nos jogos contra Espanyol e Athletic Bilbao.
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