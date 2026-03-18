Messi com a camisa da seleção argentina - Luis Robayo / AFP

Messi com a camisa da seleção argentinaLuis Robayo / AFP

Publicado 18/03/2026 18:50

Argentina - Um dia após definir que a despedida da seleção na Argentina antes da disputa da Copa do Mundo de junho será em amistoso com a Guatemala, dia 31 de março, a Associação de Futebol Argentino (AFA) oficializou nesta quarta-feira que o palco do jogo será La Bombonera, casa do Boca Juniors.

Messi já anunciou algumas vezes que pretende se aposentar da seleção nacional após a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Na verdade, foi convencido a defender o País, atual campeão do mundo, em mais um ciclo, pois definiu como "completa" sua passagem na seleção ao ganhar o título da Copa do mundo do Catar, em 2022.

Após aceitar a comoção nacional e ajudar a levar a Argentina para a Copa do Mundo de 2026 sem sustos, com campanha muito soberana nas Eliminatórias, Messi terá o privilégio de ter despedida caseira nas duas mais importantes casas de Buenos Aires.

Em setembro de 2025, pelas Eliminatórias, o camisa 10 teve uma comovente festa de adeus local naquela que seria a última apresentação oficial em solo argentino - não haviam amistosos previstos antes da Copa no País. E a despedida ocorreu no Monumental de Núñez, casa do River Plate.



Naquela noite, Messi anotou duas vezes, chorou já na hora do hino nacional, posou com os filhos Thiago, Mateo e Ciro e a mulher Antonella no gramado e viu os torcedores argentinos levarem muitas faixas de agradecimento às arquibancadas lotadas. No fim, ainda fez um discurso emotivo de "obrigado."



Graças ao cancelamento da Finalíssima com a Espanha por causa dos conflitos no Oriente Médio e a indefinição dos países em escolherem outra casa, a Argentina havia optado por 10 dias de treinos na Data Fifa. O amistoso com a Guatemala servirá para nova homenagem ao seu astro e uma possibilidade a mais de vê-lo jogando em Buenos Aires.