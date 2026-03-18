Walter Casagrande defendeu convocação de AncelottiDivulgação
Casagrande elogia firmeza de Ancelotti: 'Carteirada do Neymar não funciona'
Ex-atacante afirmou que camisa 10 é 'mimado'
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Comissão técnica da Seleção recebe orientações sobre mudanças de regras
O Coordenador Geral de Seleções Masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, valorizou a reunião
Eliminado da Liga dos Campeões, City fará reunião para decidir futuro de Guardiola
Técnico, de 55 anos, tem contrato até junho de 2027
Remo anuncia novo centroavante na véspera da partida contra o Flamengo
Jogador custou R$ 4 milhões aos cofres do Leão da Amazônia
Vini Jr cresce após troca de técnico, viva boa fase no Real Madrid e anima Seleção
Jogador passa a atuar mais perto do gol e recupera protagonismo
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