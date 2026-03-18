Walter Casagrande defendeu convocação de Ancelotti - Divulgação

Walter Casagrande defendeu convocação de AncelottiDivulgação

Publicado 18/03/2026 18:20

Rio - O ex-atacante da seleção brasileira, Walter Casagrande, elogiou a postura firme de Carlo Ancelotti de não convocar Neymar, mesmo com a pressão feita pelo camisa 10 do Santos. Na opinião do ex-comentarista da Rede Globo, pela primeira vez o craque não está sendo favorecido por um treinador da Seleção.

"O Ancelotti é o único treinador da seleção brasileira que tá assumindo a responsabilidade pra ele. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele sabe muito bem do tamanho da bomba que ele está assumindo. E se o Neymar não estiver bem, ele não vai convocar. E vai dar entrevista do jeito que ele está dando: tranquilo, sereno, e vai responder do jeito que ele responde. Ele não está sofrendo a pressão. Ele não é daqui, gente -- ele não está dentro desse círculo vicioso que é o futebol brasileiro. E é a primeira vez que o Neymar está passando por uma situação de que a carteirada dele não funciona. A carteirada do Neymar não está funcionando", disse em participação no "UOL News Esporte".

Casagrande também criticou o comportamento de Neymar e afirmou que o atacante brasileiro nunca assume seus erros e sempre culpa terceiros por suas falhas.

"Ele é um cara mimado com 34 anos. Sempre fizeram tudo pra ele. Sempre passaram a mão na cabeça dele. Todos os erros, as falhas, e ele mesmo assume isso, porque ele nunca fala que está mal. É o campo, é a crítica, é a bola, é o gramado sintético. Nunca ele falou: eu tenho consciência que eu não estou bem agora, mas eu vou me esforçar, porque eu quero ir para a Copa do Mundo, porque eu sei o meu potencial e eu quero alcançar de novo aquele potencial. Ele nunca assumiu que ele não tá bem. Nunca. Sempre tem alguma coisa que atrapalhou o Neymar. Ele nunca jogou mal. Sempre alguma coisa fora", concluiu.