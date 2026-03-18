Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos Campeões - Paul Ellis / AFP

Vini Jr marcou contra o Manchester City na Liga dos CampeõesPaul Ellis / AFP

Publicado 18/03/2026 17:30 | Atualizado 18/03/2026 17:40

Rio - Vini Jr recuperou o protagonismo e voltou a sorrir no Real Madrid. Desde a saída do técnico Xabi Alonso e a chegada de Álvaro Arbeloa, o atacante brasileiro passou a jogar mais perto do gol, cresceu de produção e elevou seus números. O crescimento é uma boa notícia para a seleção brasileira, que deposita as suas fichas no camisa 7 para a Copa do Mundo de 2026.

Protagonista do título da Liga dos Campeões na temporada 2023/24, Vini Jr precisou dividir os holofotes com Kylian Mbappé, que foi contratado em junho de 2024. Mesmo tendo feito 22 gols e 19 assistências na última temporada, atacante brasileiro foi ofuscado pelo craque francês. Além disso, a derrota para Rodri na Bola de Ouro e o fracasso do Real Madrid nas competições colocaram o reinado do camisa 7 em risco.

Para a temporada 2025/26, o Real Madrid contratou o técnico Xabi Alonso. Apesar do sucesso à frente do Bayer Leverkusen, da Alemanha, o treinador espanhol não conseguiu repetir a dose no Real. Além disso, a passagem de Alonso pela capital espanhola ficou marcada pelo atrito com as principais estrelas, em especial Vini Jr, que chegou a discutir publicamente com o comandante após ser substituído contra o Barcelona.

A insatisfação de Vini Jr era refletida nos números. Nome quase intocável com Carlo Ancelotti, Vini Jr viu a sua média de minutos cair para menos de 70 minutos por jogo sob o comando de Xabi Alonso. Em 26 jogos com o treinador espanhol, o camisa 7 fez seis gols e nove assistências. Na Liga dos Campeões, por exemplo, deu apenas três passes para gols em seis partidas disputadas.

A demissão de Xabi Alonso após o vice-campeonato da Supercopa da Espanha trouxe esperanças para Vini Jr. Desde a chegada de Álvaro Arbeloa, Vini Jr passou a jogar mais perto da área e voltou a ser protagonista. Na Liga dos Campeões, por exemplo, marcou cinco gols e deu três assistências em seis jogos, sendo decisivo para a classificação sobre o Benfica e o Manchester City.

Na temporada, Vini Jr soma 15 gols e 12 assistências em 42 jogos. Em 2026, são 15 participações diretas em gols em 17 partidas. Já sob o comando de Álvaro Arbeloa, são 15 jogos, nove gols e três assistências. Números que comprovam que o atacante passou a atuar mais perto da área e recuperou a confiança. Nos jogos contra o Manchester City, por exemplo, converteu um pênalti na partida de volta após perder na ida.

A recuperação de Vini Jr aumenta a esperança da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Em meio a queda de desempenho técnico e físico de Neymar desde o Mundial de 2022, Vini Jr se tornou um dos melhores jogadores do mundo e, consequentemente, o grande nome do Brasil. Na última Copa, ele participou diretamente de três gols em quatro jogos. A cobrança, dessa vez, é maior.