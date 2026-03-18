Raphinha vive grande momento no BarcelonaDivulgação / Barcelona
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Raphinha teve boa atuação e anotou dois gols na partida desta quarta (18)
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