Raphinha vive grande momento no Barcelona - Divulgação / Barcelona

Raphinha vive grande momento no BarcelonaDivulgação / Barcelona

Publicado 18/03/2026 16:41

Espanha - Com uma grande atuação, nesta quarta-feira (18), no Camp Nou, o Barcelona selou sua classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Com direito a uma ótima atuação de Raphinha, que anotou dois gols, o clube espanhol humilhou o Newcastle e garantiu a vaga., com uma goleada por 7 a 2.

O Barcelona entrou em campo precisando de uma vitória simples, depois de ter empatado na Inglaterra, mas a etapa inicial foi bem equilibrada. Rapinha abriu o placar aos seis minutos, mas Anthony Elanga deixou tudo igual aos 15 minutos.

Depois Marc Bernal recolocou os donos da casa em vantagem aos 18 minutos. Aos 28 minutos, novamente o sueco empatou para os ingleses. No fim do primeiro tempo, Laminel Yamal cobrando pênalti fez o Barcelona ficar na frente novamente.

O segundo tempo, porém, foi uma exibição avassaladora do Barcelona. Fermín Lopez fez o quarto aos seis minutos. Depois apareceu a estrela de Robert Lewandowski. O polonês anotou dois gols, um aos 11 minutos e outro aos 16 minutos. No fim, Raphinha fez mais um aos 26 minutos e deu números finais ao massacre.

Líder no Campeonato Espanhol com 70 pontos, o Barcelona irá voltar a jogar no próximo domingo (22), contra o Rayo Vallecano, novamente no Camp Nou, às 10h (de Brasília).