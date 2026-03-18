Gabriel Milito foi demitido do Atlético-MG após conseguir 10% de aproveitamento nos últimos 10 jogos - Pedro Souza / Atlético

Gabriel Milito foi demitido do Atlético-MG após conseguir 10% de aproveitamento nos últimos 10 jogosPedro Souza / Atlético

Publicado 18/03/2026 16:14

Os dirigentes no Brasil têm mais paciência com sequências negativas de técnicos estrangeiros. É o que aponta um estudo que levantou o aproveitamento nas 10 últimas partidas antes da demissão dos comandantes de 28 clubes que estiveram no Brasileirão entre 2019 e 2026.



Nesse período, houve um grande número de estrangeiros contratados em detrimento dos brasileiros, que seguem em baixa no mercado e contam com menos paciência para resultados ruins.



Em média, os clubes demitiram técnicos do país com aproveitamento de 42,5% dos pontos. Já os estrangeiros são demitidos com 34,1% dos pontos disputados. O levantamento é do site 'Bolavip'.



Filipe Luís, por exemplo, caiu no Flamengo com aproveitamento de 53,3% na últimas 10 partidas. Já o argentino Gabriel Milito tinha apenas 10% no Atlético-MG, em 2024. Juan Vojvoda deixou o Fortaleza após uma sequência em que conseguiu 16,6% dos pontos.