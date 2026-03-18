Gabriel Milito foi demitido do Atlético-MG após conseguir 10% de aproveitamento nos últimos 10 jogosPedro Souza / Atlético
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