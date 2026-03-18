Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Neymar em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 18/03/2026 13:21

Rio - O atacante Neymar, de 34 anos, abordou a ausência no empate por 2 a 2 contra o Mirassol, no último dia 10, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 10 não participou da partida, que foi observada por Carlo Ancelotti. O craque rechaçou a ideia de que escolha jogos para atuar e reafirmou que deseja entrar em campo pelo Peixe sempre.

"Eu sou atleta do Santos, o clube que mais amo. Se eu tiver que estar bem em todos os jogos do Santos, eu vou fazer o possível para isso. E se eu ficar fora de um, pode ter certeza que eu vou ser o cara mais triste do mundo. Mas ninguém entende isso", disse.

Em relação ao seu rendimento, Neymar admitiu que não conseguirá atuar da mesma forma que conseguia há alguns anos. O camisa 10 afirmou que aprimorou seu estilo de jogo.

"Eu não vou ser o Neymar de 10 anos atrás. Não vou ser. É muito diferente. Hoje eu aprimorei meu jogo de uma forma que, pra mim, hoje é o necessário. Cada um tem sua visão, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu falo isso com o maior respeito do mundo. Os jogos e os treinos estão aí para assistir", opinou.