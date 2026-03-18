Marquinhos, do PSG, vê amistosos da Seleção contra europeus como bons testes - Julien de Rosa / AFP

Marquinhos, do PSG, vê amistosos da Seleção contra europeus como bons testesJulien de Rosa / AFP

Publicado 18/03/2026 12:51

equipe, que durante boa parte do ciclo só enfrentou adversários sul-americanos.

De olho na reta final antes da Copa do Mundo, Marquinhos destacou a importância dos próximos amistosos da seleção brasileira , contra França e Croácia. Para o zagueiro, esse tipo de duelo amplia o nível de exigência e contribui para o crescimento da

"Fico muito feliz de enfrentar grandes equipes que a gente não vinha enfrentando. Era sempre Copa América, Eliminatórias, os mesmos times. É muito bom enfrentar seleções diferentes, escolas diferentes", disse Marquinhos após a classificação do PSG na Liga dos Campeões.



Ajustes para a Copa do Mundo



Marquinhos ainda reforçou que partidas contra seleções de alto nível são fundamentais neste momento, especialmente por exporem pontos fortes e fragilidades da equipe. Por isso, os próximos amistosos representam uma oportunidade decisiva para Carlo Ancelotti.



"Todo teste é válido, principalmente contra grandes seleções. A França é hoje uma das melhores do mundo, então para nós será um grande teste, também para o nosso treinador ver do que somos capazes, observar jogadores antes da lista final da Copa do Mundo", afirmou.



"Essa é a melhor preparação que poderíamos ter. Jogar contra times de alto nível, que vão nos colocar em dificuldades, ajuda a entender o que precisamos melhorar e o que temos que manter. Isso nos dá experiência para esse final de ciclo", concluiu.



Próximos jogos da seleção brasileira



O amistoso contra a França acontece no dia 26, em Boston, nos Estados Unidos. Na sequência, o Brasil encara a Croácia em 31 de março, em Orlando.



Esses serão os dois últimos jogos antes do técnico Carlo Ancelotti definir a lista final de convocados para a Copa do Mundo.





