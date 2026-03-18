Flor Maldonado é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

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Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, deu um presente para os seus fãs. A beldade publicou um vídeo em que aparece vestindo apenas uma lingerie vermelha bem sensual, sentada em uma cama com pétalas de flor.
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado - Reprodução/ Instagram
Musa do Cerro Porteño, Flor MaldonadoReprodução/ Instagram
"Que corpo maravilhoso que você tem", "Essa é a mãe que eu queria para os meus filhos", "Linda demais", foram alguns dos comentários.
Dona de um corpo perfeito, Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@florrmaldonado_py).
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Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado
Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado,
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Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
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Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño
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Flor Maldonado é musa do Cerro
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