Flor Maldonado é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Flor Maldonado é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 18/03/2026 12:14

Rio - A musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado, deu um presente para os seus fãs. A beldade publicou um vídeo em que aparece vestindo apenas uma lingerie vermelha bem sensual, sentada em uma cama com pétalas de flor.

Musa do Cerro Porteño, Flor Maldonado Reprodução/ Instagram

"Que corpo maravilhoso que você tem", "Essa é a mãe que eu queria para os meus filhos", "Linda demais", foram alguns dos comentários.

Dona de um corpo perfeito, Flor Maldonado tem mais de 1 milhão de seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@florrmaldonado_py).