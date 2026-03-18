Vibração de Spinelli, autor do gol de empate do Vasco - Matheus Lima | Vasco da Gama

Vibração de Spinelli, autor do gol de empate do VascoMatheus Lima | Vasco da Gama

Publicado 18/03/2026 23:36 | Atualizado 19/03/2026 01:33

Rio - O Vasco mostrou que é o 'Time da Virada' e conquistou uma grande vitória sobre o Fluminense por 3 a 2 no Maracanã, na noite desta quarta-feira (18), pela sétima rodada do Brasileirão. Canobbio abriu o placar para o Tricolor com menos de um minuto e, na etapa complementar, Hércules ampliou a vantagem com uma pintura. Pouco depois, o Cruz-Maltino respondeu com Nuno Moreira. Já na reta final de partida, o Gigante da Colina virou com gols de Spinelli e Thiago Mendes.

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A partida marcou o reencontro de Renato Gaúcho, que agora treina o Vasco, com o Fluminense. Com o resultado, o Cruz-Maltino chegou aos oito pontos e aparece em décimo. Já o Tricolor tem 13 e ocupa a quarta posição.

Agora, as duas equipes viram a chave para a oitava rodada do Brasileirão. O Fluminense vai enfrentar o Atlético-MG no sábado, a partir das 18h30, no Maracanã. Já o Vasco encara o Grêmio no domingo, às 16h, em São Januário.

O jogo

O Fluminense não perdeu tempo e abriu o placar com menos de um minuto no Maracanã. Após um toque errado de cabeça de Hugo Moura, a bola chegou até Lucho Acosta, que avançou e tocou para Canobbio. O uruguaio, já dentro da área, dominou e finalizou para balançar a rede.

O Vasco até teve a bola no pé durante o primeiro tempo, já que houve equilíbrio na porcentagem de posse de bola, mas teve dificuldade para criar.

O Tricolor, por sua vez, se defendia bem e chegava com perigo ao ataque. O time de Zubeldía ainda poderia ter ampliado a vantagem durante a etapa inicial, mas Léo Jardim fez boas defesas. Nos minutos finais do primeiro tempo, Hércules teve uma grande oportunidade de frente para o gol, mas mandou para fora.

O Flu ainda marcou aos 25 minutos, mas a assistente pegou o impedimento no lance. Aos 25 minutos, John Kennedy chutou forte da entrada da área, e o goleiro espalmou. A bola sairia para escanteio, mas Savarino correu e fez o cruzamento na medida para Lucho Acosta finalizar de cabeça. O venezuelano, porém, estava em posição irregular.

O segundo tempo foi mais agitado. Aos nove minutos, o Fluminense trocou passes com paciência, e a bola chegou até Hércules. O volante chutou de primeira e forte, sem qualquer chance de defesa para Léo Jardim, e marcou uma pintura.

O Vasco, porém, conseguiu responder. Após cobrança de escanteio, Renê fez o corte, mas a bola sobrou para Nuno Moreira. O português dominou e chutou da entrada da área. Fábio ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

O jogo ficou aberto, coma as duas equipes buscando o go. O Fluminense passou perto de ampliar a vantagem com Paulo Henrique Ganso, que acertou o travessão com uma finalização de cabeça.

No entanto, o Vasco aumentou a pressão sobretudo na reta final de partida e foi recompensado com o gol. Cuiabano fez um cruzamento na medida para Spinelli, que apareceu para concluir de cabeça e deixar tudo igual no Maracanã.

E não parou por aí. Nos acréscimos, o Cruz-Maltino virou. Após cruzamento na área, Thiago Mendes apareceu para concluir de cabeça e dar a vitória ao Vasco.

Ficha técnica

Vasco x Fluminense



Data e hora: 18/03/2026, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Raphael Claus (SP)



Cartões amarelos: Saldivia e Thiago Mendes (VAS)

Cartões vermelhos: -

Gols: Canobbio (0-1) (01'/1ºT) / Hércules (0-2) (09'/2ºT) / Nuno Moreira (1-2) (14'/2ºT) / Spinelli (2-2) (43'/2ºT) / Thiago Mendes (3-2) (50'/2ºT)

VASCO (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Hugo Moura (Rojas), Thiago Mendes e Tchê Tchê; Nuno Moreira (Brenner), Andrés Gómez (Adson) e David (Spinelli).

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Ignacio e Renê; Martinelli (Otávio), Hércules e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso); Savarino (Serna), Canobbio e John Kennedy (Rodrigo Castillo).